За нескорую доставку экспресс-почту оштрафовали

Международное отправление, прибыв в Башкирии, провалялось неизвестно где 2,5 недели и было вручено получателю лишь спустя 17 суток, хотя по контрольным срокам доставки уфимец должен был получить его лично в руки по указанному в нем адресу в день прибытия экспресс-почты в регион, максимум – на следующие сутки. Вместо этого адресат неоднократно «ломал ноги» и сам ходил в отделение связи, требуя отыскать пропажу.