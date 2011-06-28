За нескорую доставку экспресс-почту оштрафовали

Международное отправление, прибыв в Башкирии, провалялось неизвестно где 2,5 недели и было вручено получателю лишь спустя 17 суток, хотя по контрольным срокам доставки уфимец должен был получить его лично в руки по указанному в нем адресу в день прибытия экспресс-почты в регион, максимум – на следующие сутки. Вместо этого адресат неоднократно «ломал ноги» и сам ходил в отделение связи, требуя отыскать пропажу.
Управление Роскомнадзора по РБ усмотрело в действиях уфимского сортировочного центра «EMS Почта России» нарушение федерального закона «О почтовой связи», возбудило административное производство и оштрафовало виновное должностное лицо. Правда, санкция оказалась смехотворной – 1000 рублей, в несколько раз меньше, чем было уплачено за широко рекламируемую «надежную курьерскую доставку по принципу «от двери до двери» в любой, даже самый удаленный уголок нашей страны и по всему миру».