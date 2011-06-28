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В День молодежи уфимцев ожидала насыщенная программа

29 июня 2011, 00:01
В минувший понедельник во Всероссийский День молодежи минспорта РБ пригласило уфимцев на культурно-спортивный праздник «Движение - жизнь». Мероприятие объединило приверженцев здорового образа жизни среди молодежи. Начался день с того, что в восемь утра на площади перед «Гостиным двором» профессиональные фитнес-тренеры провели Zarяdka-party. Здесь же в течение дня проходила выставка работ по итогам творческого конкурса, посвященного Салавату Юлаеву.

Основные праздничные мероприятия состоялись вечером на площади Салавата Юлаева. На специальных мастер-классах и показательных выступлениях гости праздника познакомились с новыми популярными культурно-спортивными направлениями молодежного досуга. Здесь прошли выступления по экстремальным видам спорта, активным видам отдыха. Зрители оценили мастерство любителей и профессионалов скейтбординга и велотриала, йонга и сокса, пулбола, футбольного фристайла и роликовых коньков. На каждой площадке работала группа профессиональных арбитров, которые наблюдали за выступлениями и давали свою оценку. Все желающие смогли принять участие в фестивале граффити, посвященном теме толерантности и укрепления межнациональных отношений. Молодежная общественная организация «Пионеры Башкортостана» организовала «Веселые старты», а поликлиника № 49 провела антинаркотическую акцию «Забей», воспитанники военно-исторического клуба показали историческую реконструкцию боя. После этого начался праздничный концерт с участием популярных молодежных уфимских исполнителей, таких как Ирина Алиева, Лиана Фаттахова, Карина Низамова, Артур Амиров. Также зрители увидели выступления школы танцев S-ART, школы брейкданса Sense of live, известного уфимского квнщика Сергея Кутергина.

Завершится День молодежи дискотекой от Dj Rene и начинающих ди-джеев столицы Башкирии, а также огненным шоу

Ляйсан САЛИМОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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