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Уфимку признали одной из красивейших девочек планеты

28 июня 2011, 23:43
Десятилетняя модель из столицы Башкирии Оксана Якушина завоевала главный титул в своей возрастной категории на конкурсе Little Miss Planet-2011, прошедшем в Болгарии. В марте девочка стала Мини-Мисс Россия, возвратившись из столицы с короной из белого золота, и получила право представлять страну на международном конкурсе. Среди других побед юной модели – «Хрустальная корона Урала-2009», «Хрустальная корона России», «Хрустальная корона мира».

На гламурное состязание, прошедшее на курорте Бургас на берегу Черного моря, съехались юные красотки от 4 до 15 лет из Бразилии, Венесуэлы, Китая, Украины, России, Франции, Люксембурга, Казахстана и Абхазии. Многочисленные участницы этого престижного конкурса пели, танцевали, дефилировали по подиуму, создавали дизайнерские костюмы в рамках заданной темы, а также готовили номера с презентацией своей национальной культуры.

Главной победительницей конкурса стала десятилетняя москвичка Софья Долганова, которая удостоена гран-при Little Miss Planet-2011 среди всех возрастных номинаций. Этот результат предсказуем: Софья – уже известная певица и телеведущая, ее клипы крутятся в детской «Горячей десятке» на МузТВ, кроме того, она является и ведущей этого детского хит-парада на музыкальном канале.

Оксана Якушина стала победительницей в третьей возрастной категории. В уфимском аэропорту вице Мини-Мисс Планеты появилась в завоеванной короне. 10-летняя девочка очень выделялась среди других пассажиров рейса Болгария-Уфа меховой накидкой и кубком.

- Я до сих пор не верю, что победила, - снова переживает триумф уфимка.

Победа в конкурсе принесла Оксане и ее родителям лишь моральное удовлетворение: дорогостоящих подарков в Болгарии предусмотрено не было. А вот раскошелиться уфимцам пришлось: чтобы отправиться с дочкой на конкурс, маме пришлось выложить около трех тысяч евро.

Девочка ростом 170 сантиметров не первый год занимается в одном из модельных агентств Уфы, но, несмотря на это, она призналась, что не придерживается диеты.

- Я очень люблю жареную картошку, пиццу, но рада, что на фигуре это пока не отражается, - смеется она. – В будущем я мечтаю стать волейболисткой, как мама.

Родительница Оксаны Елена Якушина играет в команде «Уфимочка». Дама отличается высоким ростом, а потому решила тоже решила принять участие в конкурсе и завоевала победу в номинации «Миссис модель».

Сразу после конкурса Оксане поступили предложения от столичного и болгарского модельных агентств. Девочке предстоит непростой выбор: продолжать делать карьеру на подиуме или добиваться успехов в спорте.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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