Уфимку признали одной из красивейших девочек планеты

На гламурное состязание, прошедшее на курорте Бургас на берегу Черного моря, съехались юные красотки от 4 до 15 лет из Бразилии, Венесуэлы, Китая, Украины, России, Франции, Люксембурга, Казахстана и Абхазии. Многочисленные участницы этого престижного конкурса пели, танцевали, дефилировали по подиуму, создавали дизайнерские костюмы в рамках заданной темы, а также готовили номера с презентацией своей национальной культуры.