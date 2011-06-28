Уфимку признали одной из красивейших девочек планеты

На гламурное состязание, прошедшее на курорте Бургас на берегу Черного моря, съехались юные красотки от 4 до 15 лет из Бразилии, Венесуэлы, Китая, Украины, России, Франции, Люксембурга, Казахстана и Абхазии. Многочисленные участницы этого престижного конкурса пели, танцевали, дефилировали по подиуму, создавали дизайнерские костюмы в рамках заданной темы, а также готовили номера с презентацией своей национальной культуры.
Главной победительницей конкурса стала десятилетняя москвичка Софья Долганова, которая удостоена гран-при Little Miss Planet-2011 среди всех возрастных номинаций. Этот результат предсказуем: Софья – уже известная певица и телеведущая, ее клипы крутятся в детской «Горячей десятке» на МузТВ, кроме того, она является и ведущей этого детского хит-парада на музыкальном канале.
Оксана Якушина стала победительницей в третьей возрастной категории. В уфимском аэропорту вице Мини-Мисс Планеты появилась в завоеванной короне. 10-летняя девочка очень выделялась среди других пассажиров рейса Болгария-Уфа меховой накидкой и кубком.
- Я до сих пор не верю, что победила, - снова переживает триумф уфимка.
Победа в конкурсе принесла Оксане и ее родителям лишь моральное удовлетворение: дорогостоящих подарков в Болгарии предусмотрено не было. А вот раскошелиться уфимцам пришлось: чтобы отправиться с дочкой на конкурс, маме пришлось выложить около трех тысяч евро.
Девочка ростом
- Я очень люблю жареную картошку, пиццу, но рада, что на фигуре это пока не отражается, - смеется она. – В будущем я мечтаю стать волейболисткой, как мама.
Родительница Оксаны Елена Якушина играет в команде «Уфимочка». Дама отличается высоким ростом, а потому решила тоже решила принять участие в конкурсе и завоевала победу в номинации «Миссис модель».
Сразу после конкурса Оксане поступили предложения от столичного и болгарского модельных агентств. Девочке предстоит непростой выбор: продолжать делать карьеру на подиуме или добиваться успехов в спорте.