Театры Уфы в ужасе от перехода на самоокупаемость

- Это приведет к катастрофе, - уверен Михаил Исакович. - Всех загонят в автономию, никто не будет спрашивать нашего мнения, и это приведет к краху. У правительства задача не сохранить, а уничтожить театры. В это уничтожение вписываются и Олег Табаков, и даже, страшно сказать, Марк Захаров. Театры не должны зарабатывать, они помогают жить зрителю, их миссия - показывать спектакли. Лучше иметь в маленьком городке плохой театр, чем не иметь его вообще. Он сегодня слабый, а завтра станет сильнее, а послезавтра снова слабый - это кардиограмма жизни. Нас пытаются сделать быдлом, но мы должны этому противостоять.