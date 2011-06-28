Сын транссексуала, судимый за педофилию, теперь попался на разбое

Успокоив ревущую подружку, мальчик побежал к больничному городку, где его должен был встречать на машине папа-таксист.
Дальше действия развивались со стремительной быстротой. Отец мальчика по телефону поручил супруге бежать с полицию и сообщить о случившемся, а сам стал собирать коллег по шашечкам, чтобы попытаться самостоятельно задержать обидчика сына. Оперативность правоохранителей вкупе с грамотными действиями потерпевших не оставили преступнику шанса – таксисты и полицейские плотным кольцом окружили лесок возле речки, куда по словам мальчика побежал грабитель, и уже через полчаса тот показывал, где выбросил нож и закопал украденный сотовый.
По словам исполняющего обязанности следователя ОВД по Кушнаренковскому району капитана юстиции Алика Айдиева, задержанный несмотря на довольно молодой возраст успел не раз засветиться в криминальных сводках. Дважды его жертвами становились несовершеннолетние.
Как стало известно, разбойник вырос в неблагополучной семье, кочевал из приюта в приют, пока его не забрал отец. Только пожить в полноценной семье не получилось, потому что вскоре по непонятным для подростка и остальных членов семейства причинам глава вновь покинул дом. Оставив на попечение бывшей жены теперь уже троих детей, он отправился искать свое счастье в Бирский район. Решив начать жизнь заново, взрослый мужчина официально сменил пол, превратившись в женщину. С детьми виделся, объяснял причины своего решения, и, видимо, повредил их неокрепшую психику.
С тех пор юноша, задержанный в Кушнаренковском районе, стал обижать маленьких, отбирать сотовые телефоны, а однажды даже пытался надругаться над мальчиком, применив к нему сексуальное насилие. Освободившись из тюрьмы несколько месяцев назад, парень опять принялся за старое.
Сейчас преступник арестован, если суд признает разбойника виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.