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Сын транссексуала, судимый за педофилию, теперь попался на разбое

29 июня 2011, 00:03
В Кушнаренковском районе Башкирии 22-летний местный житель, угрожая ножом, напал на 10-летнего мальчика и отобрал у него мобильный телефон. Как рассказала «МКС» сотрудница пресс-службы МВД по РБ Наталья Трутнева, преступление произошло в Кушнаренковском районе республики. Ребенок вместе с одноклассницей возвращался из школы, но на берегу речки путь детям преградил незнакомый мужчина и приставил к шее мальчика нож. Перепуганный школьник отдал единственную ценную вещь – сотовый телефон, и грабитель ретировался.

Успокоив ревущую подружку, мальчик побежал к больничному городку, где его должен был встречать на машине папа-таксист.

Дальше действия развивались со стремительной быстротой. Отец мальчика по телефону поручил супруге бежать с полицию и сообщить о случившемся, а сам стал собирать коллег по шашечкам, чтобы попытаться самостоятельно задержать обидчика сына. Оперативность правоохранителей вкупе с грамотными действиями потерпевших не оставили преступнику шанса – таксисты и полицейские плотным кольцом окружили лесок возле речки, куда по словам мальчика побежал грабитель, и уже через полчаса тот показывал, где выбросил нож и закопал украденный сотовый.

По словам исполняющего обязанности следователя ОВД по Кушнаренковскому району капитана юстиции Алика Айдиева, задержанный несмотря на довольно молодой возраст успел не раз засветиться в криминальных сводках. Дважды его жертвами становились несовершеннолетние.

Как стало известно, разбойник вырос в неблагополучной семье, кочевал из приюта в приют, пока его не забрал отец. Только пожить в полноценной семье не получилось, потому что вскоре по непонятным для подростка и остальных членов семейства причинам глава вновь покинул дом. Оставив на попечение бывшей жены теперь уже троих детей, он отправился искать свое счастье в Бирский район. Решив начать жизнь заново, взрослый мужчина официально сменил пол, превратившись в женщину. С детьми виделся, объяснял причины своего решения, и, видимо, повредил их неокрепшую психику.

С тех пор юноша, задержанный в Кушнаренковском районе, стал обижать маленьких, отбирать сотовые телефоны, а однажды даже пытался надругаться над мальчиком, применив к нему сексуальное насилие. Освободившись из тюрьмы несколько месяцев назад, парень опять принялся за старое.

Сейчас преступник арестован, если суд признает разбойника виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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