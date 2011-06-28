Сын транссексуала, судимый за педофилию, теперь попался на разбое

Как стало известно, разбойник вырос в неблагополучной семье, кочевал из приюта в приют, пока его не забрал отец. Только пожить в полноценной семье не получилось, потому что вскоре по непонятным для подростка и остальных членов семейства причинам глава вновь покинул дом. Оставив на попечение бывшей жены теперь уже троих детей, он отправился искать свое счастье в Бирский район. Решив начать жизнь заново, взрослый мужчина официально сменил пол, превратившись в женщину. С детьми виделся, объяснял причины своего решения, и, видимо, повредил их неокрепшую психику.