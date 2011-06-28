Назначение Кучиной подтвердило, что юстиция - слово женского рода

Представить коллективу нового руководителя в Уфу из Москвы прибыл заместитель министра юстиции России и уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека Георгий Матюшкин. Сама же новоиспеченная глава управления заявила, что за время работы в прокуратуре у нее «сложилось исключительно позитивное мнение о деятельности территориального органа юстиции».
Теперь в Башкирии руководителями и федерального, и республиканского органов юстиции являются дамы. Напомним, что управление РБ по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов возглавляет Наиля Галеева.
Лариса Кучина стала третьей женщиной-главой территориального подразделения органов федеральной исполнительной власти. Как известно, начальником управления федеральной антимонопольной службы по Башкортостану является Зульфира Акбашева, а главой управления федерального казначейства по региону - Светлана Марварова.
Среди шефов республиканских органов исполнительной власти представительство женщин более внушительное. Вместе с уже упомянутой Наилей Галеевой, их пятеро.
Так, вице-премьером правительства Башкирии является Зугура Рахматуллина, министром финансов РБ - Рузалия Хисматуллина, министром труда и социальной защиты населения РБ - Ленара Иванова и руководителем управления записи актов гражданского состояния РБ - Зифа Абубакирова.
К их числу можно добавить и представительницу судебной власти, председателя Конституционного суда Башкирии Люцию Гумерову, а также уполномоченного по правам ребенка в РБ Милану Скоробогатову.