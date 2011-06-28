Назначение Кучиной подтвердило, что юстиция - слово женского рода

В минувшую пятницу приступила к исполнению обязанностей руководителя управления минюста РФ по Республике Башкортостан Лариса Кучина, назначенная на этот пост приказом министра юстиции России Александра Коновалова. Лариса Альбертовна хорошо знакома журналистам, в надзорном ведомстве Башкирии она отвечала в том числе и за связи с общественностью. Любопытно, что еще в четверг она раздавала комментарии прессе в должности старшего помощника прокурора Башкирии.