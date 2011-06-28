Хулиганов на квадроциклах, устроивших гонки в природном парке, разыскивает полиция

- Мне поступило сообщение, что в выходные неизвестные пытаются на машинах подняться на гору, - рассказал г-н Шагимухаметов. – Я организовал две группы, которые патрулировали границу парка со стороны Учалов и Белорецка. На территории деревни Байсакалово мы обнаружили людей на квадроциклах и предупредили их о том, что на территорию парка въезд запрещен. Но позже вторая группа инспекторов обнаружила их уже на хребте Аваляк - нарушителей выследили по следам от шин.