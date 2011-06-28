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Хулиганов на квадроциклах, устроивших гонки в природном парке, разыскивает полиция

28 июня 2011, 23:53
Директор природного парка «Иремель» Раян Шагимухаметов сообщил «МКС» о стычке его сотрудников с группой неизвестных молодых людей на квадроциклах на хребте Аваляк. Инцидент случился утром минувшей субботы, при этом был ранен районный охотинспектор Александр Баннов, принимавший участие в патрулировании парка, - его сбили квадроциклом. Однако нарушители даже не попытались оказать помощь пострадавшему.

- Мне поступило сообщение, что в выходные неизвестные пытаются на машинах подняться на гору, - рассказал г-н Шагимухаметов. – Я организовал две группы, которые патрулировали границу парка со стороны Учалов и Белорецка. На территории деревни Байсакалово мы обнаружили людей на квадроциклах и предупредили их о том, что на территорию парка въезд запрещен. Но позже вторая группа инспекторов обнаружила их уже на хребте Аваляк - нарушителей выследили по следам от шин.

По словам директора парка, девять человек на четырех квадроциклах, несмотря на попытки остановить их, оторвались от сотрудников особо охраняемой природной зоны, а когда путь им перегородил охотинспектор Александр Баннов, его сбили, и тот сильно ударился спиной о скалу.

- Нарушители вели себя очень агрессивно, мне удалось их сфотографировать, надеюсь, эти снимки помогут в розыске, - говорит заместитель директора по науке природного парка Ильсас Габдеев. – Личность одного из пассажиров квадрацикла – жителя Учалов – уже удалось установить, остальные, как нам известно, - приезжие из Челябинска и Норильска.

Сейчас хулиганов разыскивают правоохранители.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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