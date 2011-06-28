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Дефицит башкирского бюджета-2010 сумели сократить втрое

29 июня 2011, 00:12
Республиканский бюджет-2011 подвергся второй в нынешнем году корректировке. Депутаты госсобрания Башкирии внесли в главный финансовый план республики очередные изменения. Закон об обновленном бюджете вступил в силу в пятницу. Народные избранники утвердили прогнозируемые доходы в размере 85 млрд 132 млн рублей вместо прежних 84 млрд 132 млн рублей. Израсходует же Башкирия в нынешнем году не 100 млрд 227 млн рублей, как планировалось ранее, а 101 млрд 227 млн рублей.

Между тем на размер дефицита эти изменения никак не повлияли. Он прогнозируется в объеме 16 млрд рублей.

Исполнение бюджета региона за минувший год также закреплено республиканским законом, вступившим в силу в минувшую пятницу. Еще три месяца назад дефицит башкирской казны-2010 ожидался в размере 10 млрд 407 млн рублей, при этом он сокращен от первоначального на 46,8%. Однако в середине года финансовая отчетность превзошла все ожидания. По отношению к уже сокращенному почти наполовину дефициту, он уменьшился еще втрое и составил «скромные» 3 млрд 458,6 млн рублей.

Доходы башкирской казны в минувшем году равнялись 95 млрд 298,8 млн рублей, а расходы - 98 млрд 757,4 млн рублей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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