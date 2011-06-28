Дефицит башкирского бюджета-2010 сумели сократить втрое

Исполнение бюджета региона за минувший год также закреплено республиканским законом, вступившим в силу в минувшую пятницу. Еще три месяца назад дефицит башкирской казны-2010 ожидался в размере 10 млрд 407 млн рублей, при этом он сокращен от первоначального на 46,8%. Однако в середине года финансовая отчетность превзошла все ожидания. По отношению к уже сокращенному почти наполовину дефициту, он уменьшился еще втрое и составил «скромные» 3 млрд 458,6 млн рублей.