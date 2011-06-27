Уфимские студенты почтили память погибших солдат

- Это я его так берегу, - смеется супруга. – Пылинки с него сдуваю. Хотя и самой пришлось тяжело во время войны. Подростками мы работали в тылу наравне со взрослыми, не жалея сил. После получила два высших образования – закончила БГУ и Московскую высшую партийную школу. 20 лет отработала секретарем райкома партии в Стерлибашевском районе. Поэтому для нас с супругом 22 июня и 9 мая – священные дни, когда мы просто обязаны посещать такие мероприятия. Главное – было бы здоровье.