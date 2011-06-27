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Уфимские студенты почтили память погибших солдат

27 июня 2011, 03:07
22 июня в 4 часа утра участники акции, посвященной 70-летию со дня начала войны, со свечами в руках подошли к вечному огню в парке Победы. «Свеча памяти» - так назвали организаторы начало мероприятия. Именно таким образом молодое поколение хотело выразить свое неравнодушие к этому роковому дню. Несмотря на ранее утро, на лицах ребят нет ни тени сна: все серьезны и сосредоточены. Участники пришли сюда не просто так, а с полным пониманием того, какой след в истории оставил этот день.

- Это дань и благодарность ветеранам за наше настоящее и будущее, - говорит одна из студенток Регина Закирова. – Для меня этот день очень важен, потому что именно он виновен в том, что население Советского Союза резко сократилось. Поэтому хотелось бы, чтобы государство относилось к оставшимся в живых ветеранам подобающим образом и чтило их заслуги перед отечеством.

Один из немногочисленных участников войны, пришедших вспомнить тот злополучный день, – Фарит Вахитов вместе с супругой Танзилей. «За прорыв блокады Ленинграда», «За освобождение Молдавии, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии», «За взятие Вены, Будапешта и Берлина»… Грудь ветерана увешана медалями. Еще бы – Фарит Минигалеевич прошел всю Европу, освобождая от фашизма страну за страной.

- Я даже не успел закончить 10 класс, сразу забрали на фронт, - вспоминает участник войны. – Тогда 17-летним мальчишкой меня отправили в школу артиллерийской инструментальной разведки, а уже оттуда – в Ленинград, прорывать блокаду. Когда освободили город и область, заключили с финнами мирный договор, нас перебросили на Второй Украинский фронт. Дальше – галопом по Европе.

На войне Фарит Минигалеевич потерял двух братьев и отца. Да и сам чуть не погиб – был ранен перед самым концом войны – 4 мая. Уже в мирное время закончил медицинский университет, 50 лет отработал хирургом, стал майором медицинской службы. Но, несмотря на возраст – ветерану 86 – выглядит он моложаво и подтянуто.

- Это я его так берегу, - смеется супруга. – Пылинки с него сдуваю. Хотя и самой пришлось тяжело во время войны. Подростками мы работали в тылу наравне со взрослыми, не жалея сил. После получила два высших образования – закончила БГУ и Московскую высшую партийную школу. 20 лет отработала секретарем райкома партии в Стерлибашевском районе. Поэтому для нас с супругом 22 июня и 9 мая – священные дни, когда мы просто обязаны посещать такие мероприятия. Главное – было бы здоровье.

Но на этом акция не закончилась. В 12 часов, в момент, когда о начале войны узнали во всей России из сводки информбюро, участники акции вместе с ветеранами почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. А голубое небо заполнилось белыми шарами, которые ребята запустили в воздух.

Анастасия ЖИЛКИНА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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