Судья мирового суда выписывала участникам уголовного дела повестки на разные даты

Производство по делу длилось более двух лет, из-за того, что Зайнутдинов не являлся на заседания. В 2010 году Валерия Зайнутдинова признали виновным в совершении преступления ч.1 ст. 116 УК РФ («Нанесение побоев»). Но окончательная точка в деле поставлена только сейчас, в июне 2011-го.
Верховный суд России удовлетворил жалобу Альбины Валеевой о присуждении компенсации за превышение разумных сроков судопроизводства. По словам потерпевшей, дело было искусственно затянуто. На начальном этапе - мировой судья по Кировскому району Уфы Лилия Мугинова несколько раз переносила заседание из-за неявки Валерия Зайнутдинова. А затем вынесла решение о прекращении дела в связи с неявкой в суд… Альбины Валеевой. После жалоб г-жи Валеевой в Верховный суд, уголовное дело возобновили.
Проверка показала, что мировой судья Мугинова выписала повестки на заседание обвиняемому и потерпевшей на разные даты. А после неявки на заседание Валеевой закрыла дело. Адвокаты говорят, что подобная практика в российских судах очень популярна, когда нужно дело «сбыть с рук». Эксперты отмечают, что обычно, такие действия судей говорят о сговоре с обвиняемым.
После возобновления дела адвокат Валеевой добилась отвода судьи Мугиновой. Позже, Верховный суд Башкирии отметил некомпетентность мирового судьи Кировского района Уфы.
9 марта 2010 году уже другой судья признал Валерия Зайнутдинова виновным в нанесении побоев соседке по дому Альбине Валеевой. После этого Зайнутдинов подал несколько аппеляций, но решение Кировского мирового суда Уфы оставили в силе и районный и республиканский и Верховный суд России. По словам самой Валеевой, из 40 тысяч рублей, которые ей присудила Фемида, она не получила еще ни копейки. Более 20 тысяч по решению суда в качестве компенсации ей должен заплатить Зайнутдинов, еще 20 тысяч государство за затягивание судебного процесса.
Альбина Валеева отмечает, что суд, самое простое уголовное дело рассматривал почти четыре года. За это время она была более чем на 20 судебных заседаниях. А приговор в отношении Зайнутдинова вступил в силу только через год и 11 месяцев после возбуждения уголовного дела.
По словам потерпевшей, Зайнутдинов, используя свое положение преподавателя медицинского вуза оказывал давление на суд через своих знакомых. А так же передавал через адвокатов липовые справки о плохом состоянии здоровья, когда попросту не являлся на суд. Альбина Валеева заявила, что она намерена вновь судиться с Зайнутдиновым, но уже по другому поводу. У соседки преподавателя БГМУ есть свидетельства о получении физиком взяток от родителей студентов-медиков.