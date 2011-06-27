Судья мирового суда выписывала участникам уголовного дела повестки на разные даты

9 марта 2010 году уже другой судья признал Валерия Зайнутдинова виновным в нанесении побоев соседке по дому Альбине Валеевой. После этого Зайнутдинов подал несколько аппеляций, но решение Кировского мирового суда Уфы оставили в силе и районный и республиканский и Верховный суд России. По словам самой Валеевой, из 40 тысяч рублей, которые ей присудила Фемида, она не получила еще ни копейки. Более 20 тысяч по решению суда в качестве компенсации ей должен заплатить Зайнутдинов, еще 20 тысяч государство за затягивание судебного процесса.