Рустэм Хамитов стал автором главной политической новости недели

- Мне кажется, что в верхней палате нужен человек, обладающий широким кругозором, опытом, крупномасштабный человек, которого знает страна, человек, проработавший в регионах - это должен быть губернатор, - сказал Рустэм Хамитов, говоря о том, кто, по его мнению, должен возглавлять Совет Федерации. - Валентина Ивановна - человек с большим государственным опытом, которую знают не только в нашей стране, но и во всем мире.