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Рустэм Хамитов стал автором главной политической новости недели

27 июня 2011, 02:27
Глава республики Рустэм Хамитов попробовал себя в роли ньюсмейкера. Он стал автором главной политической новости ушедшей недели. На совещании президента РФ Дмитрия Медведева с представителями губернаторского корпуса в минувшую пятницу выдвинуто предложение о назначении на пост спикера Совета Федерации нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. Идею о назначении Валентины Матвиенко высказал президент Башкирии Рустэм Хамитов.

- Мне кажется, что в верхней палате нужен человек, обладающий широким кругозором, опытом, крупномасштабный человек, которого знает страна, человек, проработавший в регионах - это должен быть губернатор, - сказал Рустэм Хамитов, говоря о том, кто, по его мнению, должен возглавлять Совет Федерации. - Валентина Ивановна - человек с большим государственным опытом, которую знают не только в нашей стране, но и во всем мире.

- Мне нравится эта идея, - заявил в ответ Дмитрий Медведев. - Я считаю, что если одно из центральных мест в государственной иерархии займет женщина, это будет способствовать тому, что наше государство будет более современным и будет лучше развиваться.

Сама Валентина Ивановна новости из Москвы восприняла «с благодарностью», однако взяла паузу на раздумья на выходные. Как ожидается, о своем решении губернатор Санкт-Петербурга сообщит в начале наступившей недели.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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