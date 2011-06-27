Рустэм Хамитов стал автором главной политической новости недели

- Мне кажется, что в верхней палате нужен человек, обладающий широким кругозором, опытом, крупномасштабный человек, которого знает страна, человек, проработавший в регионах - это должен быть губернатор, - сказал Рустэм Хамитов, говоря о том, кто, по его мнению, должен возглавлять Совет Федерации. - Валентина Ивановна - человек с большим государственным опытом, которую знают не только в нашей стране, но и во всем мире.
- Мне нравится эта идея, - заявил в ответ Дмитрий Медведев. - Я считаю, что если одно из центральных мест в государственной иерархии займет женщина, это будет способствовать тому, что наше государство будет более современным и будет лучше развиваться.
Сама Валентина Ивановна новости из Москвы восприняла «с благодарностью», однако взяла паузу на раздумья на выходные. Как ожидается, о своем решении губернатор Санкт-Петербурга сообщит в начале наступившей недели.