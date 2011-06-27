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Комплекс ИКЕА в Уфе пообещали открыть в августе

27 июня 2011, 03:24
Долгоиграющая история с открытием в Уфе торгового центра ИКЕА наконец подошла к завершению. Запуск мебельного супермаркета откладывался в башкирской столице на протяжении последних четырех лет, хотя в башкирской столице шведский магазин должен был появиться одним из первых в российских регионах. В 2008-м стройку запретил Ростехнадзор за несоблюдение норм строительных работ. К турецкой компании-подрядчику «Касса-строй» имелись претензии по качеству и прочности возводимых конструкций. Руководство ИКЕА отказалось от услуг турецкой фирмы, разработало проект укрепления уже возведенного каркаса, продолжило работы и увеличило инвестиции в проект почти в два раза: с 4,5 до 8,5 миллиарда рублей.

В течение последнего года представители ИКЕА, республиканских и городских властей лелеяли надежду на скорое открытие торгового центра, а покупателям раздавали отсроченные обещания. Так, в феврале 2010 года глава проекта строительства «ИКЕА» в Уфе Стефен Беннет заявил, что крупнейший мебельный магазин откроется в Уфе в третьем квартале 2010 года. В октябре прошлого года в ситуацию вмешался глава республики Рустэм Хамитов, лично побывав на объекте и поставив условие контролирующим ведомствам, городской администрации и подрядным организациям открыть двери магазина к концу ноября 2010-го.

Позже мэр Уфы Павел Качкаев высказал осторожное предположение, что в случае получения разрешения Ростехнадзора ИКЕА может начать работу в январе 2011-го.

В конце концов в феврале нынешнего года президент Башкирии Рустэм Хамитов, признавшись, что бюрократическая карусель вокруг ИКЕА у него кроме негодования никаких чувств не вызывает, заявил:

- Я хотел бы верить в то, что в марте этот торговый центр начнет работать.

Однако весной президентскому прогнозу также не суждено было сбыться. Точку в многострадальной истории поставили лишь в минувшую субботу, когда управляющему директору компании «IKEA Россия» Перу Вендшлагу в башкирском Белом доме передали подписанный акт о вводе в эксплуатацию мегакомплекса.

- Мы уже совсем близки к цели, - сказал президент Башкирии. - Я хочу доказать, что честность, порядочность, правдивость – это ключевые моменты успеха бизнеса. И никто нам не помешает вести такую политику. Все барьеры на пути к бизнесу мы уберем. Это сложно, но это нужно.

Как заверил Рустэм Хамитов, строительство центра на следующем этапе пройдет быстро.

В свою очередь Пер Вендшлаг помимо высказанных им благодарностей назвал и очередную дату открытия комплекса, которая, вероятно, больше переноситься не будет:

- Планируется, что ИКЕА распахнет свои двери уже в начале августа.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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