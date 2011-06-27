Комплекс ИКЕА в Уфе пообещали открыть в августе

Долгоиграющая история с открытием в Уфе торгового центра ИКЕА наконец подошла к завершению. Запуск мебельного супермаркета откладывался в башкирской столице на протяжении последних четырех лет, хотя в башкирской столице шведский магазин должен был появиться одним из первых в российских регионах. В 2008-м стройку запретил Ростехнадзор за несоблюдение норм строительных работ. К турецкой компании-подрядчику «Касса-строй» имелись претензии по качеству и прочности возводимых конструкций. Руководство ИКЕА отказалось от услуг турецкой фирмы, разработало проект укрепления уже возведенного каркаса, продолжило работы и увеличило инвестиции в проект почти в два раза: с 4,5 до 8,5 миллиарда рублей.