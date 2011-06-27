Комплекс ИКЕА в Уфе пообещали открыть в августе

В течение последнего года представители ИКЕА, республиканских и городских властей лелеяли надежду на скорое открытие торгового центра, а покупателям раздавали отсроченные обещания. Так, в феврале 2010 года глава проекта строительства «ИКЕА» в Уфе Стефен Беннет заявил, что крупнейший мебельный магазин откроется в Уфе в третьем квартале 2010 года. В октябре прошлого года в ситуацию вмешался глава республики Рустэм Хамитов, лично побывав на объекте и поставив условие контролирующим ведомствам, городской администрации и подрядным организациям открыть двери магазина к концу ноября 2010-го.
Позже мэр Уфы Павел Качкаев высказал осторожное предположение, что в случае получения разрешения Ростехнадзора ИКЕА может начать работу в январе 2011-го.
В конце концов в феврале нынешнего года президент Башкирии Рустэм Хамитов, признавшись, что бюрократическая карусель вокруг ИКЕА у него кроме негодования никаких чувств не вызывает, заявил:
- Я хотел бы верить в то, что в марте этот торговый центр начнет работать.
Однако весной президентскому прогнозу также не суждено было сбыться. Точку в многострадальной истории поставили лишь в минувшую субботу, когда управляющему директору компании «IKEA Россия» Перу Вендшлагу в башкирском Белом доме передали подписанный акт о вводе в эксплуатацию мегакомплекса.
- Мы уже совсем близки к цели, - сказал президент Башкирии. - Я хочу доказать, что честность, порядочность, правдивость – это ключевые моменты успеха бизнеса. И никто нам не помешает вести такую политику. Все барьеры на пути к бизнесу мы уберем. Это сложно, но это нужно.
Как заверил Рустэм Хамитов, строительство центра на следующем этапе пройдет быстро.
В свою очередь Пер Вендшлаг помимо высказанных им благодарностей назвал и очередную дату открытия комплекса, которая, вероятно, больше переноситься не будет:
- Планируется, что ИКЕА распахнет свои двери уже в начале августа.