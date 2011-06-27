Хамитов: «Хорошо, если мы как можно меньше будем нуждаться в помощи Алешина»

Рустэм Хамитов прокомментировал назначение заместителем главы МВД РФ бывшего руководителя министерства внутренних дел Башкирии Игоря Алешина. На минувшей неделе генерал Алешин побывал в Уфе уже в новом статусе, вместе с президентом Башкортостана, открыв новый лечебный корпус госпиталя медико-санитарной части МВД по РБ. Интересно, что почти год назад, спустя три дня после своего назначения, Рустэм Хамитов и тогдашний главный милиционер республики заложили обращение к потомкам в фундамент будущего здания.