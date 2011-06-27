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Хамитов: «Хорошо, если мы как можно меньше будем нуждаться в помощи Алешина»

27 июня 2011, 03:16
Рустэм Хамитов прокомментировал назначение заместителем главы МВД РФ бывшего руководителя министерства внутренних дел Башкирии Игоря Алешина. На минувшей неделе генерал Алешин побывал в Уфе уже в новом статусе, вместе с президентом Башкортостана, открыв новый лечебный корпус госпиталя медико-санитарной части МВД по РБ. Интересно, что почти год назад, спустя три дня после своего назначения, Рустэм Хамитов и тогдашний главный милиционер республики заложили обращение к потомкам в фундамент будущего здания.

А сегодня новый корпус госпиталя уже принял ветеранов силовых органов. После осмотра здания глава РБ объяснил, как он относится к повышению Игоря Алешина.

- Работа ему предстоит сложная, - заявил Рустэм Хамитов. – Я сам работал в федеральных органах, знаю, как это не просто. Это высокая ответственность, колоссальная нагрузка. Но нисколько не сомневаюсь, что Игорь Викторович с поставленными задачами справится.

По словам г-на Хамитова, он рад, что «наши люди работают на таком высоком уровне».

- Но при этом испытываю двойственные чувства, - признался Рустэм Закиевич. - С одной стороны не хочется расставаться с настоящим боевым генералом, с которым сложились хорошие отношения. Но с другой стороны Игорь Викторович очень масштабный человек и его профессионализм требует федерального уровня.

Президент Башкирии подарил замглавы МВД РФ в память о республике часы и настольный сувенир в виде герба республики. Алешин пообещал поставить подарок башкирского президента на столе в своем новом кабинете.

- Что даст региону появление «своего человека» в российском министерстве внутренних дел?

- Было бы лучше, если бы республика как можно меньше нуждалась в помощи Игоря Алешина, - смеется Рустэм Закиевич, ведь бывший глава МВД по РБ будет курировать в российском правоохранительном ведомстве криминальную полицию.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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