Чтобы поменять лифт в подъезде, каждой семье придется выложить по 40 тыс. рублей

- Лифты очень дорогое удовольствие, каждый стоит полтора миллиона рублей, - рассказывает сити-менеджер. - Допустим, чтобы заменить лифт в обычной панельной девятиэтажке, с каждой квартиры нужно собрать по сорок тысяч рублей. 90 процентов жилья в Уфе приватизирована и плата за капитальный ремонт - единственный источник модернизации лифтов. У нас 4700 лифтов, срок жизни этих агрегатов от 25 до 30 лет. За счет фонда в течение трех лет мы поменяли 10 процентов подъемников – это 380 лифтов. В этом году 65 лифтов, отживших свой срок, поменяем. Но, непонятно что будем делать дальше, когда фонд прекратит существование.