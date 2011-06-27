Чтобы поменять лифт в подъезде, каждой семье придется выложить по 40 тыс. рублей

- У нас большой недоремонт жилья, накопившийся с 1991 года, - говорит Павел Качкаев. - За время как существует Фонд содействия реформированию ЖКХ, мы ликвидировали только 30 процентов нуждавшихся в ремонте домов и потратили пять миллиардов рублей.
В середине мая в Башкирию поступил транш в 225 миллионов рублей на расселение ветхого и аварийного жилья и 133 миллиона рублей на капитальный ремонт. В прошлом году фонд перечислил 485 миллионов рублей.
- Жилой фонд Уфы 20 миллионов квадратных метров, 6 рублей стоит капремонт одного метра, получаем – 1,2 миллиарда рублей, - пояснил мэр. - Мы собираем ежегодно 350 миллионов рублей в объединенный фонд капремонта, это те самые 2 рубля 80 копеек которые горожане платят ежемесячно. Так что мы имеем 550 миллионов рублей – половину от необходимой суммы.
Глава города напомнил, что соседняя Казань собирает по пять рублей за метр в фонд капремонта, и, вероятно, уфимцам придется самостоятельно вкладываться в ремонт своего жилья. В качестве примера г-н Качкаев привел лифтовое хозяйство башкирской столицы.
- Лифты очень дорогое удовольствие, каждый стоит полтора миллиона рублей, - рассказывает сити-менеджер. - Допустим, чтобы заменить лифт в обычной панельной девятиэтажке, с каждой квартиры нужно собрать по сорок тысяч рублей. 90 процентов жилья в Уфе приватизирована и плата за капитальный ремонт - единственный источник модернизации лифтов. У нас 4700 лифтов, срок жизни этих агрегатов от 25 до 30 лет. За счет фонда в течение трех лет мы поменяли 10 процентов подъемников – это 380 лифтов. В этом году 65 лифтов, отживших свой срок, поменяем. Но, непонятно что будем делать дальше, когда фонд прекратит существование.
Также глава города отметил, что жители домов не всегда адекватно понимают, что фонд может себе позволить отремонтировать.
- Например, правилами фонда не предусмотрена замена батарей отопления. Когда в 2008 году мы ремонтировали первые 126 домов, то поменяли батареи, и потом полтора года расплачивались за них из городского бюджета. Рамы и батареи делаются за счет собственников, - объясняет г-н Качкаев. – Или жители требуют металочерепицу на крышу, а она фондом не предусматривается, или пластиковые окна, а фонд не финансирует эти работы.
Дмитрий КОЛПАКОВ.