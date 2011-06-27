Блогеры открыли охоту на машины с госномерами «ААА»

На этот раз уфимский блогер Роман Васильев снял на сотовый телефон парковку внедорожника с номером А097АА в кармане остановки общественного транспорта «Улица Кирова» в столице Башкирии. Джип перегородил путь для автобусов и троллейбусов.
Мобильный репортер, дождавшись хозяина автомобиля, пояснил, что своим авто он мешает общественному транспорту, а его хамская выходка компрометирует всех чиновников. В ответ парень услышал: «Ты вообще кто такой? Тебя волнует, какие у меня номера?».
Блогер сослался на пункт 12.4 правил дорожного движения, запрещающих парковку ближе
- Рядом с остановкой была парковка, и были свободные места! Но троллейбусам и маршруткам приходилось высаживать пассажиров посреди дороги, - отметил автор видео.
Общественность поддержала молодого блогера, заметив, что уфимская госавтоинспекция не считает нарушением стоянку машин на остановках.
Между тем, на выложенное в интернете видео почему-то отреагировала уфимская мэрия и устами начальника отдела по работе с административными органами Николая Плотникова сообщила, что водитель по фамилии Губайдуллин привлечен к административной ответственности, с владельцем машины проведена профилактическая беседа. Госавтоинспекция башкирской столицы свои комментарии не дала. Вместе с тем интернет-сообщество Уфы пообещало и дальше отслеживать нарушения машин с привилегированными номерами.
Дмитрий КОЛПАКОВ.