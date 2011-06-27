Блогеры открыли охоту на машины с госномерами «ААА»

Между тем, на выложенное в интернете видео почему-то отреагировала уфимская мэрия и устами начальника отдела по работе с административными органами Николая Плотникова сообщила, что водитель по фамилии Губайдуллин привлечен к административной ответственности, с владельцем машины проведена профилактическая беседа. Госавтоинспекция башкирской столицы свои комментарии не дала. Вместе с тем интернет-сообщество Уфы пообещало и дальше отслеживать нарушения машин с привилегированными номерами.