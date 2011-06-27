mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Блогеры открыли охоту на машины с госномерами «ААА»

27 июня 2011, 03:19
Блогеры решили отслеживать соблюдение правил дорожного движения автомобилями с госномерами серии «ААА». Эта серия, как известно, большей своей частью принадлежит госаппарату и администрациям городов и районов. После скандала с машиной главы Советского района Уфы, выехавшей на встречные трамвайные пути и попавшей в объектив видеорегистратора одного из блогеров, все прегрешения автомобилей с номерами «ААА» придаются огласке. А видео непременно выкладывается в личный интернет-дневник главы республики.

На этот раз уфимский блогер Роман Васильев снял на сотовый телефон парковку внедорожника с номером А097АА в кармане остановки общественного транспорта «Улица Кирова» в столице Башкирии. Джип перегородил путь для автобусов и троллейбусов.

Мобильный репортер, дождавшись хозяина автомобиля, пояснил, что своим авто он мешает общественному транспорту, а его хамская выходка компрометирует всех чиновников. В ответ парень услышал: «Ты вообще кто такой? Тебя волнует, какие у меня номера?».

Блогер сослался на пункт 12.4 правил дорожного движения, запрещающих парковку ближе 15 метров от остановки общественного транспорта.

- Рядом с остановкой была парковка, и были свободные места! Но троллейбусам и маршруткам приходилось высаживать пассажиров посреди дороги, - отметил автор видео.

Общественность поддержала молодого блогера, заметив, что уфимская госавтоинспекция не считает нарушением стоянку машин на остановках.

Между тем, на выложенное в интернете видео почему-то отреагировала уфимская мэрия и устами начальника отдела по работе с административными органами Николая Плотникова сообщила, что водитель по фамилии Губайдуллин привлечен к административной ответственности, с владельцем машины проведена профилактическая беседа. Госавтоинспекция башкирской столицы свои комментарии не дала. Вместе с тем интернет-сообщество Уфы пообещало и дальше отслеживать нарушения машин с привилегированными номерами.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44