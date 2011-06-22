Рустэм Хамитов обнаружил в Урмане «потемкинские деревни»

В минувший вторник президент Башкирии Рустэм Хамитов лично проверил ход выполнения восстановительных работ в Урмане. Местные власти, пытавшиеся предстать в наилучшем виде, не ожидали, что глава региона захочет лично убедиться в выполнении работ и найдет-таки «потемкинские деревни». Так, руководитель Иглинского района Рафик Мусин бодро отрапортовал г-ну Хамитову, что все выбитые при взрывах оконные рамы заменены на новые стеклопакеты, однако это оказалось не совсем верным. Рустэм Хамитов пообещал, что будет приезжать в район до тех пор, пока у людей не останется ни одной жалобы.