Рустэм Хамитов обнаружил в Урмане «потемкинские деревни»

Рафика Мусина руководитель Башкирии «допрашивал» на повышенных тонах.
- Вы сказали, что в Урмане все в порядке, а на самом деле? – возмущался президент. – Ждете, когда у меня терпение кончится?
Резкий разговор состоялся во дворе жилого дома № 10 на наиболее пострадавшей от взрывов улице Калинина. Пенсионерка Антонина Акатьева пригласила президента пройти в ее квартиру и посмотреть на «новый» стеклопакет. На деле оказалось, что разбитая взрывной волной оконная рама до сих пор не заменена, хотя районные власти отчитались о проделанной работе.
Еще один нелепый случай приключился в соседнем дворе. Хозяйка жилища нашла у себя во дворе взрыватель и сообщила об этом военным. Но женщине отказали в обследовании участка, посоветовав найти как минимум еще один детонатор.
- Командование части ждет, когда подорвутся дети? – вопрошал Рустэм Закиевич.
Нерешенные проблемы продолжали поступать одна за другой. Жильцы жаловались, что в местной администрации не выдают справок для получения материальной помощи. На что представители районных властей тут же заявили, что уже сейчас могут выдать людям необходимые документы. Эти бюрократическая волокита вызвала особое неудовольствие президента.
- Неужели надо было меня ждать, чтобы помочь людям? – недоуменно спрашивал глава региона.
А вот с восстановлением надворных построек настоящая беда – большинство из них не узаконены. Жители жаловались, что никак не получается зарегистрировать уже сгоревшие сооружения – их посылают от одной инстанции в другую.
- Вот сейчас мы у главы спросим, куда он людей посылает, - говорит Рустэм Хамитов. - Необходимо узаконить все постройки и компенсировать деньгами ущерб немедленно!
На это местные власти, посетовали, что люди пользуются услугами частных оценочных организаций, а нужно обращаться к юристам из мэрии.
Президент пообещал местным жителям, что будет лично контролировать восстановительные работы и регулярно приезжать пока все недоработки не будут устранены.
Были и трудные вопросы, на которые сразу не ответишь. Более 400 человек ранее трудились на военном полигоне, которого не стало. Теперь многое в этом деле зависит от районной администрации, ее способности привлечь инвесторов.
А вот ходом строительных работ в поселке Иглино, где возводят для погорельцев новые дома, глава региона остался доволен. Здесь за 20 дней почти завершили возведение 12 домов коттеджей и трех многоквартирных зданий.
Евгений КОСТИЦЫН.