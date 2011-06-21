В Уфе нефтехимики определили приоритеты до 2030 года

В числе официальных спонсоров – флагманы отрасли акционерные общества «Стерлитамакский нефтехимический завод» и «Синтез-Каучук». Соответствующие сертификаты в торжественной обстановке глава республики Рустэм Хамитов вручил представителю компаний, депутату госсобрания Башкирии Дамиру Мугинову.
По мнению Дамира Мугинова, вопросы, поднятые на форуме, помогут в реализации плана развития нефтехимического комплекса страны до 2030 года, в формировании деловых контактов не только в республике и России, но и в упрочении международных связей.
С ним согласен и президент Башкирии.
- В основу стратегии развития химической отрасли положен кластерный подход. И он предполагает восстановление старых связей между предприятиями, между регионами, выход за пределы узкокорпоративных интересов, - сказал Рустэм Хамитов.
Предметами обсуждения стали инвестиционные проекты, призванные решить проблему сырьевого и инфраструктурного обеспечения отрасли, а итогом форума – резолюция его участников.
В ней, в частности, говорится, что готовые к использованию отечественные разработки слабо внедряются на промышленных предприятиях. Одна из причин - затраты на внедрение не признаются налоговым ведомством как производственные, и предприятия вынуждены финансировать исследования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) из чистой прибыли. Это снижает привлекательность инновационной деятельности, как для малых, так и для крупных предприятий.
Участники форума отмечают, что за рубежом ключевую роль в поддержке инноваций играют особые формы налогообложения затрат на НИОКР. Так, в Японии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Корее налоговое законодательство предусматривает возможность стопроцентного вычета из облагаемого налогом дохода сумм, идущих на финансирование текущих издержек на НИОКР и инвестиций в соответствующее оборудование.
В западных странах срок амортизации химического оборудования равняется 5–7 годам. В России этот срок составляет от 10 до 20 лет, что негативно влияет на внедрение современных процессов в химической промышленности.
В связи с этим участники форума приняли решение: внести на рассмотрение правительства Российской Федерации предложение об уменьшении срока амортизации нового химического оборудования до 5–7 лет, а также предусмотреть вычет из налога на прибыль до 20% капиталовложений за инвестирование в оборудование, использующее энергосберегающие технологии, очистные сооружения или малоотходные решения.
Участники форума отметили также отсутствие экономических стимулов для развития переработки внутри страны. Система экономического регулирования устроена таким образом, что добывающим компаниям выгодно экспортировать большую часть объема нефти, газа, продуктов первичной переработки, и невыгодно перерабатывать это же сырье на предприятиях внутри страны или продавать его внутренним переработчикам.
Решить эту проблему могла бы подготовка правительственных документов, направленных на создание преференций для компаний, осуществляющих переработку нефтегазового сырья внутри страны.
В резолюции говорится и о нарастающей импортной зависимости по продуктам глубоких переделов, стратегическим продуктам и технологиям. По мнению участников форума, дисбаланс в сторону увеличения импорта продуктов глубокой переработки нарастает.
В связи с этим предлагается внести в правительство РФ инициативу о пересмотре таможенных тарифов по базовым полимерам, отмены пошлины на импорт полимеров и полимерных композиций вплоть до насыщения внутреннего рынка, а также проанализировать прочие рынки полупродуктов, оценить направления товарных потоков, ликвидировать дисбаланс, пагубно влияющий на создание добавленной стоимости внутри страны. Кроме того, полагают участники форума, нужна правительственная программа развития отрасли инженерных пластиков для машиностроения, кабельной отрасли и авиастроения.
В резолюции также говорится об отсутствии современных стандартов в области проектирования производств, обязательных стандартов потребления на высокотехнологичную продукцию и мер «принуждения к развитию», непрозрачное ценообразование по отдельным видам продуктов, производства которых монополизированы. Отсутствует координация на рынке производства и потребления химических продуктов, входящих в цепочку переработки. Отмечается и низкое качество подготовки кадров для предприятий химической промышленности и недостаточное количество молодых специалистов.
Для решения этих первоочередных задач участники форума предлагают объединить усилия органов исполнительной власти и отраслевого бизнес-сообщества. Президент Башкирии в свою очередь пообещал, что будет «работать в соответствии с этой резолюцией»:
- Мы, безусловно, продолжим работу таких форумов, и сделаем его ежегодным. Я надеюсь, что на следующий год мы сможем обсудить новые проблемы, - добавил он. - Надеюсь, что через пару лет у нас с вами будет действительно профессиональная, хорошо подготовленная площадка для проведения такого рода форумов. И мы будем стараться такую работу выполнить.
Кроме того, глава республики высказал пожелание, чтобы у «Большой химии» появился сайт, на котором нефтехимики могли бы общаться и обсуждать отраслевые проблемы.
Дмитрий ИВАНОВ.