В Уфе нефтехимики определили приоритеты до 2030 года

- Мы, безусловно, продолжим работу таких форумов, и сделаем его ежегодным. Я надеюсь, что на следующий год мы сможем обсудить новые проблемы, - добавил он. - Надеюсь, что через пару лет у нас с вами будет действительно профессиональная, хорошо подготовленная площадка для проведения такого рода форумов. И мы будем стараться такую работу выполнить.