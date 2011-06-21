Убив жену, муж поместил ее тело в бочку, залил серной кислотой и утопил в озере

Однако семья не была счастливой – муж часто напивался и избивал не только благоверную, но и похоже, детей. Оба ребенка, по мнению педиатров, имеют задержку психического и умственного развития и подобное отклонение возможно в случае, если ребята постоянно подвергались насилию моральному или физическому. Споры между супругами возникали из-за разбирательств, кто главный в доме. Коттедж купили родители жены и подарили дочке, а сами остались в обычной хрущевке. Но глава молодого семейства считал, что супруга, находившаяся в декретном отпуске и выполнявшая всю работу по дому, обязана ему за то, что он содержит ее и детей. При этом жена подрабатывала и помогла своему благоверному организовать собственное дело, взяв кредит в банке. Мужчина вместе с братом подрядился бурить скважины, и для начала предпринимательской деятельности требовалось вложиться в оборудование. Такой необходимый ингредиент для прочистки труб, как серная кислота, в итоге стал причиной смерти женщины.
Как рассказали «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, ночью, 14 июня пьяный супруг опять затеял свару и стал упрекать жену в том, что она дармоедка. Супруга попыталась рассказать мужу, на что на самом деле она тратит деньги, но тот еще больше рассвирепел и принялся избивать несчастную руками и ногами. В исступлении буян даже не сразу понял, что женщина не дышит – она умерла от его побоев. Желая скрыть преступление, бурильщик обмотал труп любимой пленкой, чтобы кровь не растекалась по полу, и потащил тело в подвал. В подземелье изверг затолкал труп в 200-литровую бочку из-под бензина и залил тело 30 литрами серной кислоты. Убийца надеялся, что жена растворится в этой емкости, а потому закрыл бак крышкой и ушел спать.
Утром к дочери наведались родители, обнаружив беспризорных детей и опухшего от пьянки зятя. Мужчина на вопросы, где его жена, отвечал, что не знает: «Наверное, ушла куда-нибудь». Так как вещи молодой матери остались на своих местах, а ее машина (каждый из супругов имел по автомобилю) в гараже, то родственники сразу предположили, что с дочерью случилось несчастье. Они забрали детей и отправились в милицию, где написали заявление об исчезновении молодой женщины. В тот момент ни тесть, ни теща ни в чем не подозревали непутевого зятя.
Им было известно, что дочь не слишком ладит с мужем, но никак не могли предположить, что дело дойдет до смертоубийства. Зато супруг растворенной в кислоте дамы тут же решил, что лучше избавиться от улик и этой же ночью утащил бочку из дома и утопил ее в озере Ольховое. А потом решил податься в бега. Мужчина уехал из дома на своей машине марки «Мерседес» и скитался по Башкирии. В этот момент уже всем постам ДПС были разосланы его приметы и технические характеристики автомобиля – бегство бурильщика из дома и потеки крови в коридоре свидетельствовали против него. Беглеца задержали на границе Благоварского и Буздякского районов – он еще попытался скрыться от гаишников, но вылетел в кювет. Когда мужчину привели на допрос, он признался в содеянном и рассказал, где искать труп. Бочку выловили из озера, но опознать погибшую уже не представлялось возможным – кислота полностью выела ее лицо. Тем не менее, родители сразу поняли, что перед ними их единственная дочь – узнали по одежде.
Ранее убийца был судим – за растрату на предприятии, где он работал до того, как взялся бурить скважины.
В случае, если суд признает жителя Михайловки виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На допросах мужчина утверждает, что совершил непоправимое будучи сильно пьяным и для чего заливал труп серной кислотой, не помнит.