Убив жену, муж поместил ее тело в бочку, залил серной кислотой и утопил в озере

Им было известно, что дочь не слишком ладит с мужем, но никак не могли предположить, что дело дойдет до смертоубийства. Зато супруг растворенной в кислоте дамы тут же решил, что лучше избавиться от улик и этой же ночью утащил бочку из дома и утопил ее в озере Ольховое. А потом решил податься в бега. Мужчина уехал из дома на своей машине марки «Мерседес» и скитался по Башкирии. В этот момент уже всем постам ДПС были разосланы его приметы и технические характеристики автомобиля – бегство бурильщика из дома и потеки крови в коридоре свидетельствовали против него. Беглеца задержали на границе Благоварского и Буздякского районов – он еще попытался скрыться от гаишников, но вылетел в кювет. Когда мужчину привели на допрос, он признался в содеянном и рассказал, где искать труп. Бочку выловили из озера, но опознать погибшую уже не представлялось возможным – кислота полностью выела ее лицо. Тем не менее, родители сразу поняли, что перед ними их единственная дочь – узнали по одежде.