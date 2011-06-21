Сергей Мережко: «Автоперевозчики должны подчиниться законодательству или покинуть бизнес»

Начальник управления государственного автодорожного надзора по Республике Башкортостан (УГДН по РБ) Сергей Мережко, курирующий работу лицензированного автотранспорта и состояние дорожного хозяйства, за минувший год значимо поднял роль своего ведомства на новый уровень. Госавтодорнадзор с недавнего времени весьма жестко наводит порядок на автотранспортном рынке, невзирая на лица, возбуждает административные дела и активно направляет исковые заявления в суды. Теперь с этим ведомством считаются и водители, и перевозчики, и грузоотправители, и даже муниципалитеты, ответственные за организацию транспортного процесса на территории муниципального образования.
- Не все понимают, что автотранспорт – одна из важнейших отраслей народного хозяйства, - рассказывает Сергей Николаевич. – Конечно, и самолеты, и поезда несут немаловажную функцию по перевозке пассажиров, но ведь даже к любому вокзалу мы приезжаем на машине или автобусе. Да и на дорогах ежедневно погибают куда больше людей, чем в авиа- или железнодорожных катастрофах. И задача нашего ведомства - уменьшить риск подобных трагедий: мы следим за состоянием дорог, за выполнением правил перевозок водителями маршрутных автобусов и соблюдением лицензионных требований перевозчиками. В ближайшее перспективе нашей обязанностью, возможно, станет весовой контроль, которым сегодня занимается ведомство ГИБДД.
По словам г-на Мережко, сохранность дорог зависит и от количества грузов, которые перевозят по трассам. Существует определенный законодательством предельный вес, который может позволить себе взять одна фура, но желание перевезти как можно больше товаров заставляет перевозчиков нагружать грузовики сверх установленной нормы. Для того и существует на федеральных трассах весовой контроль, чтобы не позволять отдельным коммерсантам разрушать дороги общего пользования.
- Сегодня рассматривается вопрос привлечения к ответственности за перегруз не водителя, а грузоотправителя, - говорит Сергей Николаевич.
Г-н Мережко уверен, что «когда предпринимателей начнут штрафовать, тогда они подумают, стоит ли загружать машину до предела».
- Некоторое количество аварий происходит из-за выбоин и ям на дороге, - рассказывает Сергей Мережко. – Наши инспекторы отслеживают дефекты и несоответствие дороги нормам и требуют от муниципальных служб оперативно отремонтировать покрытие. Но, скажу вам, в Башкирии все городские и сельские администрации своевременно принимают меры по ремонту дорог.
Сергей Мережко сетует, что до сих пор в России нет единого правового акта для пассажирских перевозок, и пробелами в законодательстве активно пользуются недобросовестные автоперевозчики. Дело в том, что законом предусмотрена выдача лицензий тем, кто намеревается осуществлять перевозку пассажиров, и многие частные перевозчики считают, что получение такого документа, дающего право работать на любой территории России, достаточно для того, чтобы рисковать жизнями людей.
- Пассажироперевозки – самый актуальный для нас вопрос на сегодняшний день, потому что от этого зависят человеческие жизни, - говорит Сергей Мережко. - К сожалению, пассажиры не всегда получают качественные услуги. Многие перевозчики не утруждают себя соблюдением, как им кажется, излишних требований и предпочитают выезжать на улицы тогда, когда вздумается. В основном - в часы пик. Большая часть из них не имеет установленных мест хранения транспорта, где должна стоять машина, а тем более врача и механика, которые обязаны следить за состоянием здоровьем водителя и техническим состоянием автобуса. Ведь с человеком элементарно может случиться сердечный приступ. И доктор, который осматривает водителя, может предотвратить трагический случай на трассе. Недобросовестные перевозчики создают опасность на дороге, выстраиваясь в несколько рядов на остановках, и рискуют жизнями пассажиров. А люди, зачастую, и не подозревают, что едут в неисправном транспортном средстве с водителем, который может быть нездоров или пьян.
Между тем для того, чтобы выйти на линию, перевозчик обязан соблюдать многие цивилизованные правила, в том числе и участие в конкурсах по распределению маршрутов, которые проводят местные мэрии.
- Вы уже высказывали предположение, что недобросовестные владельцы лицензий, не имеющие ни транспортных средств, ни водителей в штате, предпочитают «продавать» маршруты всем желающим, а недавно МВД разоблачило такого горе-предпринимателя. Цена проданного маршрута оказалась выше, чем вы предполагали – 250 тысяч рублей...
- Я не раз предупреждал, что это - мошенничество чистой воды, - уверен Сергей Николаевич. – Для того, чтобы автобус мог обслуживать пассажиров на линии, необходимо участвовать в конкурсе и получить разрешение в мэрии. Владельцы лицензий не считают нужным заключать договоры с администрацией, но с точки зрения закона продажа маршрутов – это торговля воздухом. Они не могут торговать тем, что им не принадлежит – это настоящая афера. Уголовное наказание одного такого «продавца» станет уроком для других. Работать в рамках правового поля не так сложно, ведь в республике есть предприятия, где соблюдаются все требования: автобусы проходят техосмотр, а водители – медицинское освидетельствование.
Как утверждает Сергей Мережко, рынок автоперевозок очень прибыльный для недобросовестных предпринимателей, ведь они не платят налоги и не тратятся на соблюдение обязательных норм. И число недобросовестных перевозчиков в каждом городе очень велико.
- Мы подсчитали с мэром Стерлитамака – около двухсот автобусов работают в городе, не согласовав маршруты с мэрией. Они не доплачивают в казну около 20 миллионов рублей. По словам мэра, на эту сумму можно было бы год латать местные дороги, - рассказывает Сергей Николаевич.
- Но разве не ваше ведомство выдает лицензии?
- Мы не имеем права не выдать лицензию при представлении соискателем лицензии установленного регламентом определенного списка документов, - объясняет г-н Мережко. - Но когда перевозчик получает лицензию, у некоторых из них возникает крамольная мысль: зачем участвовать в конкурсах, соблюдать установленные требования, когда можно выйти из квартиры, сесть в автобус и уйти в рейс? За четыре месяца по выявленным нами нарушениям транспортного законодательства перевозчики, не соблюдавшие лицензионные требования и условия, оштрафованы на сумму более трехсот тысяч рублей. Мы обязаны и работаем только в рамках правового поля, что позволило нам достичь положительных результатов.
По словам г-на Мережко, нечестным перевозчикам проще заплатить юристам, чтобы отбиваться от исков Росавтодорнадзора в судах, чем играть по правилам.
- Вероятно, когда речь идет об огромных деньгах, люди готовы на любые нарушения закона, - говорит он. - На этом рынке часты криминальные разборки, когда коммерсанты делят сферы влияния или прибыльные маршруты.
По некоторым данным, на башкирском «черном» рынке автоперевозок ежегодно государство недополучает налогов на миллионы рублей в год.
- Не оказывают ли на вас давления? – спрашиваем у Сергея Николаевича. – Черный рынок не прощает вмешательства в свою деятельность…
- Если быть честным, справедливым и выполнять свои обязанности так, как этого требуют закон и должностные инструкции, то бояться нечего, - уверен г-н Мережко. - Пусть опасаются нарушители. Я и мои коллеги верим в наше государство.
Бомба для бомбил
- Недобросовестные коммерсанты наносят существенный урон тем бизнесменам, которые соблюдают правила игры: содержат штат водителей, производственные помещения и техническое обслуживание, - уверен Сергей Николаевич. – Добросовестный предприниматель, выполняя условия конкурса, целый день обслуживает тот или иной маршрут, даже когда пассажиров нет, и идет на определенные затраты, обслуживая социальные маршруты. А недобросовестные – выезжают только в часы пик на «прибыльные» линии, лишая средств честного бизнесмена. Такие перевозчики и задают тон на диком рынке, выводя людей в неправовое поле. И «щупальцы» уфимских предпринимателей протянулись уже и в отдаленные города республики, где они устанавливают свои правила игры.
Сергей Мережко считает, что и сами пассажиры должны понимать, что не стоит из-за одной поездки рисковать своей жизнью.
- Президент Башкирии Рустэм Хамитов не раз проводил совещания по безопасности дорожного движения и неоднократно отмечал важность и актуальность этого вопроса, - рассказывает Сергей Николаевич. – Сегодня под эгидой УФСБ по РБ создана межведомственная комиссия, которая проводит постоянные заседания, большое количество рейдов. Мы сможем говорить о безопасности пассажирского транспорта, если люди будут отказываться садиться в технически неисправные «ПАЗики», а предпочтут автобус, который соответствует нормам безопасности. Пассажиры должны понимать, что отправившись на частном автобусе в междугородный рейс без согласования маршрутов, они могут оказаться в чистом поле, если автобус сломается. И никто им не поможет, а тем более не вернет деньги за билеты.
Сергей Николаевич уверен, что права есть не только у перевозчиков, которые прикрываются наличием лицензии и Конституцией РФ, гарантирующей каждому жителю России право на работу, но и у пассажиров.
- Право граждан нашей страны на жизнь и здоровье тоже охраняется Конституцией России, – рассуждает глава Росавтодорнадзора. – И никто не задумывается, что неверное толкование понятие «свободное предпринимательство» в итоге может ударить по жизням людей. Все-таки автобус – транспортное средство повышенной опасности.
Действительно, в Европе весьма тщательно подходят к выбору перевозчика, и чаще всего город обслуживает перевозчик, оказывающий наиболее качественные услуги на рынке автоперевозок. Оно и понятно – такие фирмы проще контролировать и жестко спрашивать с них, если что. А вот в странах третьего мира на дорогах творится примерно то же самое, что на наших улицах – частные микроавтобусы мчатся так, как хотят, и туда, куда пассажир пожелает. Пока до цивилизованной Европы нам далеко, и контролировать дикую орду автотранспортников на башкирском поле перевозок не так просто. Антимонопольная служба ратует за свободный рынок, но честной конкуренции среди перевозчиков не получается. Вместо порядка на дорогах – настоящий хаос.
- Слава богу, есть ряд судебных решений, которые признали нашу правоту административного воздействия, - говорит Сергей Николаевич. - Судебный процесс шел около года. В решении было указано, что отсутствие маршрутных карт несет угрозу жизни и здоровью пассажиров. Так что теперь, используя практику этого судебного решения, мы будем применять меры в отношении других недобросовестных перевозчиков.
Остановка по требованию
Ведомство Сергея Мережко сегодня активно борется со стихийными остановками – многие частники в нарушение всех правил собирают пассажиров в неподготовленных для этого местах.
- Мы не преследуем цель ликвидировать такие стоянки – если людям удобно, то, возможно, и стоит построить здесь пункт отправки, но при этом его оборудовать по всем правилам, - говорит г-н Мережко. – Есть правила о том, как должна производиться посадка и высадка пассажиров, а организация остановочных пунктов должна согласовываться со многими ведомствами. Если все правила будут соблюдены – никто не станет притеснять перевозчиков. Очень много жалоб от жителей города Уфы, где рядом с магазинами и жилыми домами образовались стихийные автовокзалы в таких общеизвестных местах, как бывший магазин «Хрусталь», универмаг «Уфа», 17 больница, рядом с южным автовокзалом и других местах. Жители вынуждены дышать выхлопными газами, опасаться за безопасность своих детей.
Кстати, по словам Сергея Мережко, ночевка маршрутного автобуса рядом с подъездом водителя – откровенное нарушение правил автоперевозок, и жильцы домов могут сообщать о таких фактах в его ведомство.
Понятно, что каким бы энтузиазмом не обладал новый начальник башкирского УГАДН, справиться с диким рынком автоперевозок ни ему, ни его подчиненным в одиночку не под силу. Для того, чтобы недобросовестных перевозчиков ввести в рамки правового поля, необходимо, чтобы за это искренне переживали и представители других органов власти и ведомств.
- Мы ограничены своими полномочиями, - говорит г-н Мережко. – Наши инспекторы обязаны контролировать режим труда и отдыха водителей и соблюдение ими лицензионных требований и правил безопасности. Остановить автобус, который, возможно, нарушает правила перевозок, могут только сотрудники ГИБДД. И соответственно, только работники мэрии уполномочены спросить, на каком основании этот перевозчик оказался на том или ином маршруте – ведь выдача маршрутных карт производится согласно местному законодательству, а мы вправе контролировать только федеральное.
- Может, стоит проводить рейды, как в Казани, где в проверках перевозчиков участвовали не только чиновники и госавтоинспекторы, но и налоговики, и Роспотребнадзор?
- Для наведения порядка все средства хороши, - соглашается Сергей Мережко.
Глава республиканского Госавтодорнадзора считает, что помочь навести порядок на рынке пассажироперевозок может Уголовный кодекс. В уголовное законодательство в прошлом году ввели новую статью 263.1, ужесточившую ответственность за нарушение транспортной безопасности.
Теперь, согласно новому уголовному закону, в случае ДТП с одним пострадавшим или нанесением крупного ущерба (около 1 миллиона рублей) предприниматель или человек, на которого возложена обязанность отслеживать техническое состояние автомобиля, может попасть за решетку на три года. Если в аварии погиб человек, то механик или коммерсант, владеющий автобусами, может лишиться свободы на пять лет, а в случае гибели двух и более людей, ответственные за выпуск автобуса на линию рискуют попасть на нары на семь лет. Причем у лиц, ответственных за безопасность дорожного движения (руководитель, главный инженер, механик, диспетчер), должны быть аттестационные документы, подтверждающие его право занимать должность по специальности БДД. Аттестация ответственных лиц по БДД с выдачей свидетельства установленного образца осуществляется управлением Росавтодорнадзора.
- Нынешняя новелла уголовного законодательства заставит задуматься тех, кто выдает липовые путевые листы, - говорит Сергей Мережко. - Ведь если неподготовленный водитель, только вчера решивший зарабатывать извозом и купивший путевой лист, совершит аварию, где пострадают люди, под суд вместе с ним пойдет и механик, и предприниматель, чьи подписи стоят на путевом листе. Мы полагаем, что это нововведение существенно облегчит надзор за недобросовестными перевозчиками, и мы будем делать все, чтобы эта статья работала. И, надеюсь, новое законодательство заставит остудить многие горячие головы, которые считают, что на рынке автоперевозок – легкие деньги.
Сергей Мережко уверяет, что привлечь к ответственности перевозчика-нарушителя не так просто: нужно доказать, что он действительно работал на линии, а не ехал, например, на мойку, что он вышел в рейс, на самом деле не пройдя медосмотр, а для этого требуется установить, каким медработником был подписан путевой лист. И только непримиримая к таким нарушениям позиция населения, предоставляющая информацию с указанием номеров автобусов, нарушающих правила перевозок, помогут инспекторам навести порядок на дорогах.
- Это сложный участок, - объясняет он. – Нужна оперативная работа, чтобы воедино собрать доказательную базу. Но мы стараемся это делать, прежде чем пойти с иском в суд. Это наша работа. И надеюсь, что однажды те, кто стремится работать и зарабатывать на этом рынке, придут к мнению, что проще соблюдать все требования и работать по правилам, чем нарушать закон. Понимаю, что на это потребуется время, но и время стихийного рынка ушло, предприниматели должны будут или подчиниться законодательству, или покинуть этот бизнес.
Антонина ЧЕСНОКОВА.