Сергей Мережко: «Автоперевозчики должны подчиниться законодательству или покинуть бизнес»

- Пассажироперевозки – самый актуальный для нас вопрос на сегодняшний день, потому что от этого зависят человеческие жизни, - говорит Сергей Мережко. - К сожалению, пассажиры не всегда получают качественные услуги. Многие перевозчики не утруждают себя соблюдением, как им кажется, излишних требований и предпочитают выезжать на улицы тогда, когда вздумается. В основном - в часы пик. Большая часть из них не имеет установленных мест хранения транспорта, где должна стоять машина, а тем более врача и механика, которые обязаны следить за состоянием здоровьем водителя и техническим состоянием автобуса. Ведь с человеком элементарно может случиться сердечный приступ. И доктор, который осматривает водителя, может предотвратить трагический случай на трассе. Недобросовестные перевозчики создают опасность на дороге, выстраиваясь в несколько рядов на остановках, и рискуют жизнями пассажиров. А люди, зачастую, и не подозревают, что едут в неисправном транспортном средстве с водителем, который может быть нездоров или пьян.