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Михаил Рабинович: «150-летие русской драмы под угрозой срыва - театр хотят разорить»

22 июня 2011, 00:58
Художественный руководитель ГАРДТ Михаил Рабинович заявил о намерении некой финансовой группы обанкротить труппу в преддверии 150-летия театра. При этом г-н Рабинович отказался сообщать подробности, но предупредил, что скоро сделает громкое заявление в прессе о состоянии дел вокруг театра и даже выйдет с труппой на улицу, чтобы привлечь внимание к разорению ГАРДТ. Дело в том, что последние пять лет в здание русской драмы идет затяжной ремонт. По словам худрука, стоимость реконструкции хотят взыскать с самого ГАРДТ. Речь идет примерно о 28 миллионах рублей.

- Пользуясь неразберихой со сменой президента и состава правительства, эта группа пытается через суд повесить на нас огромный долг. Эти люди не получили крупную сумму денег, но не от нас: мы - объект минкульта и не участвуем в финансовых отношениях. Я никаких договоров никогда не заключал, нигде не расписывался, - говорит г-н Рабинович, - И тем не менее может произойти катастрофа. О каком юбилее может идти речь в таких обстоятельствах?! Это такой беспредел, которому нет определения. По отношению к театру идет бесчестная игра.

По словам главы ГАРДТ, качество ремонта не устраивает актеров: из-за незапланированных проектом изменений в зрительный зал труппа отказалась от показа технически сложных спектаклей, как, например, с летающими над сценой актерами.

- Театр ведет борьбу не на жизнь, а на смерть. Настроение у труппы нетворческое, мы не умеем судиться, этим никогда не занимались, это не наше ремесло, - заметил Михаил Исакович. – Для нас 28 миллионов – огромная сумма, на эти деньги мы могли бы поставить четыре таких мюзикла, как «Голубая камея».

Как отметил руководитель ГАРДТ, несмотря на нависшую угрозу разорения, он намерен в юбилейном сезоне представить публике несколько премьерных постановок, две из которых привезут из Штутгарта, для чего зрительный зал на время оборудуют системой синхронного перевода.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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