Михаил Рабинович: «150-летие русской драмы под угрозой срыва - театр хотят разорить»

- Пользуясь неразберихой со сменой президента и состава правительства, эта группа пытается через суд повесить на нас огромный долг. Эти люди не получили крупную сумму денег, но не от нас: мы - объект минкульта и не участвуем в финансовых отношениях. Я никаких договоров никогда не заключал, нигде не расписывался, - говорит г-н Рабинович, - И тем не менее может произойти катастрофа. О каком юбилее может идти речь в таких обстоятельствах?! Это такой беспредел, которому нет определения. По отношению к театру идет бесчестная игра.