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Лучшие рыбаки Башкирии собрались на соревнования

22 июня 2011, 00:52
В минувшую пятницу на озеро Аракуль, расположенное в окрестностях села Первушино Кушнаренковского района, съехались рыболовы со всей республики, чтобы принять участие в командном чемпионате Башкирии по рыбной ловле в зачет республиканских спортивных игр «Башкортостан - за здоровый образ жизни». Соревнования были признаны выявить сильнейшие команды в состязаниях по рыбной ловле и популяризировать рыболовный спорт и здоровый образ жизни

Кроме того, чемпионат позволил участникам познакомиться и обменяться опытом, обсудить способы ловли, рыбную кулинарию, повадки рыб.

Победители определялись по максимальному весу улова участника или команды. Предъявленная к зачету рыба была взвешена с точностью до грамма. За каждый грамм участнику начислялось по 1 баллу. Также в соревнованиях определился участник, поймавший самую большую по весу рыбу. Вес, цвет, размеры, форма оснастки для рыбной ловли были произвольны. Применение дополнительных элементов оснастки запрещено. Участники соревнований команды могли передвигаться только в той зоне, которая досталась команде по жребию.

Это была не простая рыбалка: помимо полученного удовольствия от любого увлечения, победители были награждены памятными кубками, грамотами и медалями.

Ляйсан САЛИМОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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