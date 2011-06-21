Лучшие рыбаки Башкирии собрались на соревнования

Победители определялись по максимальному весу улова участника или команды. Предъявленная к зачету рыба была взвешена с точностью до грамма. За каждый грамм участнику начислялось по 1 баллу. Также в соревнованиях определился участник, поймавший самую большую по весу рыбу. Вес, цвет, размеры, форма оснастки для рыбной ловли были произвольны. Применение дополнительных элементов оснастки запрещено. Участники соревнований команды могли передвигаться только в той зоне, которая досталась команде по жребию.