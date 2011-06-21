Лучшие рыбаки Башкирии собрались на соревнования

Кроме того, чемпионат позволил участникам познакомиться и обменяться опытом, обсудить способы ловли, рыбную кулинарию, повадки рыб.
Победители определялись по максимальному весу улова участника или команды. Предъявленная к зачету рыба была взвешена с точностью до грамма. За каждый грамм участнику начислялось по 1 баллу. Также в соревнованиях определился участник, поймавший самую большую по весу рыбу. Вес, цвет, размеры, форма оснастки для рыбной ловли были произвольны. Применение дополнительных элементов оснастки запрещено. Участники соревнований команды могли передвигаться только в той зоне, которая досталась команде по жребию.
Это была не простая рыбалка: помимо полученного удовольствия от любого увлечения, победители были награждены памятными кубками, грамотами и медалями.
Ляйсан САЛИМОВА.