Федорова обучит уфимских школьниц толерантности, манипулированию и искусству мыть голову

По задумке г-жи Федоровой, оказавшись на курсах, девочки должны попадать в «абсолютный мир всестороннего развития». Школьницы от 10 до 16 лет будут обучаться по три часа пять раза в неделю. Причем дисциплин, представленных в списке школы, хватило бы на целый год обучения. Кажется, что г-жа Федорова и ее уфимские партнеры по бизнесу хватили лишнего. Например, на мастер-классах девочки наконец-то узнают, как правильно подбирать одежду, мыть и укладывать волосы, научатся плести косички, делать маникюр, ходить по подиуму и позировать на фотосессии, познакомятся с особенностями «подросткового» макияжа и основными цветотипами людей. Школьницы обучатся премудростям программы «Фотошоп», актерскому мастерству, танцам классическим и современным, узнают, как сервировать стол, составлять букеты, не только упаковывать подарки, но и делать их своими руками.