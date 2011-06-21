Федорова обучит уфимских школьниц толерантности, манипулированию и искусству мыть голову

По задумке г-жи Федоровой, оказавшись на курсах, девочки должны попадать в «абсолютный мир всестороннего развития». Школьницы от 10 до 16 лет будут обучаться по три часа пять раза в неделю. Причем дисциплин, представленных в списке школы, хватило бы на целый год обучения. Кажется, что г-жа Федорова и ее уфимские партнеры по бизнесу хватили лишнего. Например, на мастер-классах девочки наконец-то узнают, как правильно подбирать одежду, мыть и укладывать волосы, научатся плести косички, делать маникюр, ходить по подиуму и позировать на фотосессии, познакомятся с особенностями «подросткового» макияжа и основными цветотипами людей. Школьницы обучатся премудростям программы «Фотошоп», актерскому мастерству, танцам классическим и современным, узнают, как сервировать стол, составлять букеты, не только упаковывать подарки, но и делать их своими руками.
Но это еще не все. Преподаватели обещают развить у девочек вкус, научить «манипулированию» и даже поработать над «формированием толерантности». Наверняка стать настоящими леди уфимкам помогут «встречи с успешными женщинами». Девочкам также обещают задурить голову тренингами, типа «Думая о будущем: проблемы целеполагания и построения жизненной перспективы».
Тем не менее, на церемонии открытия Оксана уверяла, что «составляла программу по своим личным представлениям об идеальной женщине».
- Если когда-нибудь у меня будет дочь, я обязательно отведу ее в подобную школу, где девочка сможет подготовиться к браку.
Видимо, расставшись с Николаем Басковым, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» решила забыться, а заодно и поправить материальное положение, потому с головой ушла в бизнес-проекты. Теперь она планирует осчастливить и других молодых провинциалок: уфимская школа стала первой в ряду гламурных университетов по всей России.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.