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Федорова обучит уфимских школьниц толерантности, манипулированию и искусству мыть голову

21 июня 2011, 23:58
Теледива лично прибыла в столицу Башкирии, чтобы открыть именную школу для девочек на улице 50 лет СССР. Летние курсы, которые рассчитаны на четыре недели, обойдутся родителям в 15 тыс. рублей. Несмотря на немалую сумму, от желающих пристроить свое чадо в школу известной светской львицы не было отбоя: две группы по 10 и 15 юных леди набралась очень быстро. Еще вчера уфимские школьницы любовались Оксаной в программе «Спокойной ночи, малыши!», а уже сегодня у девочек появилась призрачная иллюзия стать такой же, как эта яркая представительница столичного шоу-биза, блистающая на лучших вечеринках и кружащая голову мужчинам.

По задумке г-жи Федоровой, оказавшись на курсах, девочки должны попадать в «абсолютный мир всестороннего развития». Школьницы от 10 до 16 лет будут обучаться по три часа пять раза в неделю. Причем дисциплин, представленных в списке школы, хватило бы на целый год обучения. Кажется, что г-жа Федорова и ее уфимские партнеры по бизнесу хватили лишнего. Например, на мастер-классах девочки наконец-то узнают, как правильно подбирать одежду, мыть и укладывать волосы, научатся плести косички, делать маникюр, ходить по подиуму и позировать на фотосессии, познакомятся с особенностями «подросткового» макияжа и основными цветотипами людей. Школьницы обучатся премудростям программы «Фотошоп», актерскому мастерству, танцам классическим и современным, узнают, как сервировать стол, составлять букеты, не только упаковывать подарки, но и делать их своими руками.

Но это еще не все. Преподаватели обещают развить у девочек вкус, научить «манипулированию» и даже поработать над «формированием толерантности». Наверняка стать настоящими леди уфимкам помогут «встречи с успешными женщинами». Девочкам также обещают задурить голову тренингами, типа «Думая о будущем: проблемы целеполагания и построения жизненной перспективы».

Тем не менее, на церемонии открытия Оксана уверяла, что «составляла программу по своим личным представлениям об идеальной женщине».

- Если когда-нибудь у меня будет дочь, я обязательно отведу ее в подобную школу, где девочка сможет подготовиться к браку.

Видимо, расставшись с Николаем Басковым, обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» решила забыться, а заодно и поправить материальное положение, потому с головой ушла в бизнес-проекты. Теперь она планирует осчастливить и других молодых провинциалок: уфимская школа стала первой в ряду гламурных университетов по всей России.

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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