Агрессивную мамашу, убившую грудного ребенка головой о пол, признали вменяемой

В злополучный день мамаша с двумя малолетними детьми явилась в отчий дом, где проживал ее отец и бабушка, чтобы постирать детские вещи – родственники имели стиральную машину-автомат. Сама барышня квартировалась в другом доме вместе с отцом ее четырехмесячной дочки, родителя первого, трехлетнего ребенка дама не знала, и в свидетельстве о рождении у малышки стоял прочерк. В гости девушка заявилась уже пьяной и как только загрузила белье в машину, принялась ругаться с отцом. Фурия разошлась настолько, что схватила со стола нож и приставила его к горлу трехлетней девочки. Родитель разбушевавшейся гарпии сумел выхватить острие из рук дочурки и вывел плачущего ребенка в коридор, чтобы успокоить. Тогда сумасшедшая мамаша схватила лежавшего на диване грудничка и со всей силы бросила младенца на пол. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью и умерла на третьи сутки. Но еще до смерти несчастного ребенка, Калининский суд Уфы посчитал необходимым заключить агрессивную мать под стражу. Старшая дочка осталась с сестрой агрессорши. Отец погибшей девочки настроен по отношению к своей гражданской жене крайне отрицательно и не намерен носить ей в тюрьму передачи, покупать сигареты и чай, хотя бывшая возлюбленная его об этом просит. Не собирается навещать беспутную дочь и ее родной отец, считая, что она должна получить по заслугам. Сама обвиняемая уверяет, что никого убивать не хотела, а грудничка просто случайно уронила на пол. О том, как приставляла нож к горлу старшей дочери, горе-мамаша даже не помнит.