В Уфе стартовал чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе

В минувшие выходные в столице Башкирии стартовал Чемпионат и Первенство России по велосипедному спорту на шоссе. В Уфу съехались около 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Адыгеи, Тюмени, Новосибирска и других уголков России, в числе которых члены российских молодежных команд «Итера-Катюша U 23», «Итера-Катюша U 21», а также профессиональной команды «Катюша» и континентальной команды «Итера-Катюша».