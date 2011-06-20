В Уфе стартовал чемпионат и первенство России по велоспорту на шоссе

С 22 по 26 июня пройдет Чемпионат и Первенство России по велосипедному спорту на шоссе (мужчины-элита, мужчины от 19 до 22 лет, женщины, юниоры).
Башкирию представят воспитанники Центра олимпийской подготовки по велоспорту «Агидель» Евгений Петров, Владимир Гусев. Александр Колобнев, Егор Силин, Павел Кочетков, Ильнур Закарин, Алексей Цатевич, Геннадий Татаринов, Виктор Печкарев, Раиль Халиков, Артур Шаймуратов, Ильдар Арсланов и другие.
Старт и финиш гонок пройдет на площади перед Конгресс-холлом, после каждого вида гонок состоится церемония награждения. Торжественное открытие соревнований запланировано на 23 июня в 18:00 часов.