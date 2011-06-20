Урман может стать и Клондайком, и кладбищем для любителей легкой наживы

В течении недели боеприпасы рвались бесконтрольно, и как утверждают очевидцы, отлетали за три километра от арсенала и уходили в землю на несколько метров. Сегодня над этими воронками уже выросла трава и, по сути, окрестности Урмана представляют собой минное поле. Когда эти замаскированные снаряды начнут «стрелять» – не знает никто. Но можно предположить, что как только пригреет солнце, они снова начнут детонировать. Так что грибы и ягоды в этих местах собирать будет опасно в течение долгих лет.