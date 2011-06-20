Урман может стать и Клондайком, и кладбищем для любителей легкой наживы

А до этого времени вольнонаемные и солдатики выковыривали капсюли со взрывателями вручную, чтобы можно было закопать смертоносное богатство. Охраны как таковой на складах не было – нанимали местных, а на воротах, по рассказам, «стояла бабулька с ружьем».
Причиной взрывов, по версии следствия, стал «человеческий фактор» - рядовой Сергей Деняев, призванный из Мордовии, бросил детонатор в груду снарядов. Мальчишка говорит, что он уронил ящик с боеприпасы и «вдруг все загорелось». Между тем, к утилизации боеприпасов солдаты-срочники допускаться не могут, поскольку этот труд доступен только психологически подготовленным специалистам.
Что произошло на самом деле – пока остается тайной. Кто-то полагает, что пожар на военном складе возник с умыслом – военные могли пойти на это, чтобы скрыть последствия растраты. Учитывая, что сразу за взрывами в Башкирии начали взрываться склады в Удмуртии, эта версия кажется вполне жизнеспособной.
В течении недели боеприпасы рвались бесконтрольно, и как утверждают очевидцы, отлетали за три километра от арсенала и уходили в землю на несколько метров. Сегодня над этими воронками уже выросла трава и, по сути, окрестности Урмана представляют собой минное поле. Когда эти замаскированные снаряды начнут «стрелять» – не знает никто. Но можно предположить, что как только пригреет солнце, они снова начнут детонировать. Так что грибы и ягоды в этих местах собирать будет опасно в течение долгих лет.
Военные собрали близ поселка и самого арсенала около 2800 болванок – зона взрывов сейчас охраняется. А вот остальные окрестности – нет. Собирать разлетевшиеся боеприпасы некому – у военных нет ни людских ресурсов для этого, ни средств.
Зато латунные наконечники на снарядах стоят целое состояние – вот и потянулись в Урман сборщики цветмета, в том числе из близлежащей к Башкирии Челябинской области.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, троицу из Аши задержали неподалеку от запретной зоны. Мужчины сообщили, что приехали в Урман собирать грибы, но после того, как данные «грибников» пробили по базе, выяснилось, что парни уже были судимы за кражу цветных металлов. В Урман они приехали также поохотиться. Проведя профилактическую беседу, челябинцев отправили восвояси.
А Урман еще не один год будет клондайком для любителей легкой наживы. А может, станет кладбищем для авантюристов, так как от новых взрывов разлетевшейся по всей округе снарядов никто не застрахован.