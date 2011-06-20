Дядя зарезал племянников, родную мать и сестру, чтобы им не досталось наследство отца

Все они скончались от телесных повреждений, несовместимых с жизнью. А вот тяжело раненая сестра убийцы сумела добраться до телефона и вызвать полицию. Но приехавшие стражи порядка и врачи детям и матери женщины помочь не смогли – трупы несчастных уже начали остывать. Виновник кровавой бойни, осознав масштаб совершенного им злодейства, скрылся с места преступления, вышел на безлюдное место и попытался застрелиться из охотничьего ружья. Но для него рана оказалась не смертельной.