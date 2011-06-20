mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дядя зарезал племянников, родную мать и сестру, чтобы им не досталось наследство отца

20 июня 2011, 04:42
Жестокое убийство случилось на минувшей неделе в селе Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии. Здесь 48-летний дядя зарезал двух племянников 14 и 16 лет, собственную 66-летнюю мать и тяжело ранил родную 41-летнюю сестру. Мужчина считал, что родственники не желают делиться с ним оставшимся после смерти отца имуществом, и попытался добиться своего силой. Утром он набросился с ножом на родню и сразу смертельно ранил обоих подростков и пожилую женщину.

Все они скончались от телесных повреждений, несовместимых с жизнью. А вот тяжело раненая сестра убийцы сумела добраться до телефона и вызвать полицию. Но приехавшие стражи порядка и врачи детям и матери женщины помочь не смогли – трупы несчастных уже начали остывать. Виновник кровавой бойни, осознав масштаб совершенного им злодейства, скрылся с места преступления, вышел на безлюдное место и попытался застрелиться из охотничьего ружья. Но для него рана оказалась не смертельной.

Окровавленного мужчину нашли прохожие и в бессознательном состоянии доставили в центральную районную больницу. По иронии судьбы в этом же лечебном учреждении оказалась и сестра сумасшедшего убийцы, которую он буквально искромсал ножом, но не сумел лишить жизни.

Как сообщили «МКС» в следственном комитете РФ по РБ, по факту тройного убийства возбуждено уголовное дело, а рядом с палатой подозреваемого, который, кстати, находится в крайне тяжелом состоянии, выставлен полицейский пост охраны.

Если преступник выживет, то теперь вряд ли он может рассчитывать на так желаемое им наследство – ему грозит не менее 20 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44