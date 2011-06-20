Дан приказ ему на запад

- Когда понимаешь, что в каждой ситуации есть четкие рамки, жить становится просто, - говорил он нашему изданию.
Игорь Алешин возглавлял башкирское министерство внутренних дел чуть более двух с половиной лет. Он был назначен на должность президентским указом 28 ноября 2008 года, оставив пост главного милиционера Карелии. Появление в кресле главы МВД по РБ молодого руководителя уже тогда эксперты рассматривали как стартовую площадку для дальнейшего роста г-на Алешина, проводя аналогию с бывшим прокурором РБ Александром Коноваловым, который сегодня, заработав немалый авторитет именно в Башкирии, занимает пост министра юстиции РФ.
- Конечно, с человеческой точки зрения это непросто – в один день уехать от всего, к чему привык, и начинать заново, - сказал нам Игорь Викторович. - Но мы люди государевы и приказы не обсуждаем.
За время, которое Игорь Викторович провел в регионе, он никого не разочаровал. Ни тех, кто ждал от него громких уголовных дел, ни тех, кто надеялся на сохранение в республике правопорядка. Молодой генерал сумел заявить о себе как о бескомпромиссном борце с преступностью, но при этом никто не мог обвинить его в ангажированности. Как только 42-летний Игорь Алешин появился в республиканском министерстве внутренних дел, многие прочили ему быструю погибель. Считалось, что молодого карельского генерала, не сведущего в восточных хитростях, окутают дворцовыми интригами и или перетянут на свою сторону, или сломают. Однако ни того, ни другого не случилось. Секрет «простодушного» Алешина: «Делай только свою работу и поступай только так, как требует закон».
Эта истина сработала - Игорь Алешин, не запятнав себя, сумел сохранить престиж милицейской службы и при этом прослыть человеком, с которым «бесполезно договариваться», если речь идет о нарушении закона. Именно в Башкирии Алешин получил звание генерал-лейтенанта.
После своего назначения в Уфу Алешин говорил «МКС», что «хотел бы дослужить в Башкирии до пенсии».
- Работать всегда надо в уверенности, что пришел на всю жизнь, - объяснял он. - И знать, что если принимаешь решения, то должен и ответить за них.
Кстати, у Алешина слова с делом не расходились. За небольшой срок в МВД по РБ произошло столько нововведений, облегчивших общение простых людей с милицией, сколько не случалось за десятилетие.
Сплетни о возможном отъезде молодого генерала появились год назад. Говорили, что он пойдет на повышение как «выполнивший свою работу по изменению политической ситуации в республике».
- Говорят: «Хочешь рассмешить Бога, поделись своими планами», - комментировал нам Алешин, давая понять, что досужие разговоры его не особенно интересуют. Он считал, что слухи об его отъезде выгодны тем, кто хочет расшатать его ведомство.
Записные аналитики не сумев объяснить столь стремительный взлет башкирского генерала уже объявили, что «Алешин – человек Медведева» и чуть не дальний родственник президента РФ, но доказательств этому родству не нашли.
Однако сам Игорь Викторович всегда говорил, что сделал карьеру благодаря отсутствию высоких связей: «У меня нет, и не было родственников, которые могли бы мне помогать получать звания».
Игорь Алешин также не раз признавался, что «не любит загадывать на будущее».
- Я не знаю свой судьбы, - сказал он нашему изданию в сентябре прошлого года. – Однако не мне решать, где служить – если Родина скажет «надо», буду выполнять приказ.
Почему бы не предположить, что Алешин действительно заслужил столь серьезное повышение честным служением делу? По крайней мере важную государственную задачу по сохранению стабильной обстановки в Башкирии в период смены власти, он выполнил. Хотя и заслужил этим нелюбовь большей части местной элиты, не желающей понимать, что «закон один для всех».
Так что честность и бескомпромиссность имеет цену и на просторах российской политики.
Сергей ЛЕСУНОВ.