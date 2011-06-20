Дан приказ ему на запад

За время, которое Игорь Викторович провел в регионе, он никого не разочаровал. Ни тех, кто ждал от него громких уголовных дел, ни тех, кто надеялся на сохранение в республике правопорядка. Молодой генерал сумел заявить о себе как о бескомпромиссном борце с преступностью, но при этом никто не мог обвинить его в ангажированности. Как только 42-летний Игорь Алешин появился в республиканском министерстве внутренних дел, многие прочили ему быструю погибель. Считалось, что молодого карельского генерала, не сведущего в восточных хитростях, окутают дворцовыми интригами и или перетянут на свою сторону, или сломают. Однако ни того, ни другого не случилось. Секрет «простодушного» Алешина: «Делай только свою работу и поступай только так, как требует закон».