Башкирия станет центром нанотехнологий

За эти годы в республике появится не менее 10 инновационных объектов, в том числе нанотехнологический центр, центр коллективного пользования, два технопарка, три бизнес-инкубатора и три республиканских центра инноваций. Соглашение предполагает создание новых рабочих мест и подготовку квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей Башкортостана. В башкирских вузах техникумах ежегодно станут готовить до четырех тысяч специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях.