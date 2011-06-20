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Башкирия станет центром нанотехнологий

20 июня 2011, 04:50
В минувшую пятницу на прошедшем в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме Башкирия подписала соглашение с компанией «Роснано». Документ предусматривает развитие на территории региона инновационной индустрии и нанотехнологий до 2015 года.

За эти годы в республике появится не менее 10 инновационных объектов, в том числе нанотехнологический центр, центр коллективного пользования, два технопарка, три бизнес-инкубатора и три республиканских центра инноваций. Соглашение предполагает создание новых рабочих мест и подготовку квалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей Башкортостана. В башкирских вузах техникумах ежегодно станут готовить до четырех тысяч специалистов для работы в высокотехнологичных отраслях.

Если все задуманное осуществится, то к 2016 году объем отгруженной инновационной продукции, произведенной в Башкирии, должен составить не менее 90 млрд. рублей в год.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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