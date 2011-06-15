Жанна Фриске озвучила шпионскую тачку

В новом мультфильме старых друзей Молнию Маккуина и Мэтра ожидает новое приключение - самая важная и престижная в мире гонка, Мировой Гран-При, в котором будет определен самый классный гонщик из всех категорий – Формула-1, NASCAR, Le Mans. Маккуину предстоит соревноваться с лучшими из лучших на самых красивых и опасных трассах Японии, Франции и Италии. Но главное – Молния еще не знает, что они с Мэтром окажутся в самом сердце запутанного и головокружительного шпионского заговора.