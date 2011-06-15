Жанна Фриске озвучила шпионскую тачку

В новом мультфильме старых друзей Молнию Маккуина и Мэтра ожидает новое приключение - самая важная и престижная в мире гонка, Мировой Гран-При, в котором будет определен самый классный гонщик из всех категорий – Формула-1, NASCAR, Le Mans. Маккуину предстоит соревноваться с лучшими из лучших на самых красивых и опасных трассах Японии, Франции и Италии. Но главное – Молния еще не знает, что они с Мэтром окажутся в самом сердце запутанного и головокружительного шпионского заговора.
Стоит отметить, что Харатьян и Смехова ранее уже подарили свои голоса героям мультфильма «Тачки». В первой части, которая вышел на экраны в 2005 году, Дмитрий озвучил главного героя, Молнию Маккуина, а Алика - очаровательную машинку Салли.
Актер и телеведущий Леонид Каневский и певица Жанна Фриске озвучили секретных агентов британской разведки на службе Ее Величества Королевы - Финна МакМисла и Холли ДеЛюкс. Холли – очаровательная оперативница британских спецслужб, проходящая стажировку в Токио. Экипированная по последнему слову техники, Холли наизусть знает учебник для шпионов и всецело полагается на усвоенные знания. Под капотом этой красотки кроется самое совершенное шпионское оборудование − от скрытых камер и закамуфлированного оружия, до телескопического манипулятора и голографического дисплея.
- Холли - крутая девчонка, кроме того, она невероятно умная, начитанная, очень много знает, - рассказывает о своем персонаже певица. - Мне очень понравилось озвучивать анимационный фильм, и я получила невероятный заряд позитива от этой работы.