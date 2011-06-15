В жару грузовики смогут ездить только ночью

В Башкирии, случае если столбики термометров в дневное время поднимутся выше отметки +32, запрет на движение в светлое время суток планируется ввести по всей протяженности трасс М-5 и М-7 на территории республики, на дороге 1Р-314 Уфа – Оренбург, на подъезде к башкирской столице от трассы М-5, а также на западном обходе Уфы.