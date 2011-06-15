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В жару грузовики смогут ездить только ночью

15 июня 2011, 03:45
С 15 июня по 15 августа 2011 года Федеральное дорожное агентство вводит временные ограничения на движение грузовых автомобилей по дорогам федерального значения при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов по Цельсию. Первоначально Росавтодор предлагал ввести ограничение для движения грузовиков, если температура воздуха превышает плюс 25 градусов на протяжении трех дней. Однако в результате эта формулировка принята не была.

Согласно приказу Росавтодора, ограничение вводится для сохранения в нормальном состоянии дорожного покрытия. Аномально жаркое лето 2010 года показало, что при высоких температурах асфальт начинает плавиться, и тяжелые грузовики продавливают дорожное полотно, создавая колею.

В период действия временного ограничения движения в разрешениях на перевозку тяжеловесного груза будут ставить отметку, что «движение разрешается в период с 21.00 до 09.00» в графе «особые условия движения».

В Башкирии, случае если столбики термометров в дневное время поднимутся выше отметки +32, запрет на движение в светлое время суток планируется ввести по всей протяженности трасс М-5 и М-7 на территории республики, на дороге 1Р-314 Уфа – Оренбург, на подъезде к башкирской столице от трассы М-5, а также на западном обходе Уфы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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