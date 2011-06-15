В Уфе пройдет Кубок мира по шашкам

С 15 по 17 июля в столице Башкирии пройдет Чемпионат мира по международным шашкам (молниеносная программа), а с 18 по 24 июля — Кубок мира по международным шашкам (классическая программа). Всего в соревнованиях примут участие более ста спортсменов из 17 стран.