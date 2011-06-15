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В Уфе пройдет Кубок мира по шашкам

15 июня 2011, 03:35
С 15 по 17 июля в столице Башкирии пройдет Чемпионат мира по международным шашкам (молниеносная программа), а с 18 по 24 июля — Кубок мира по международным шашкам (классическая программа). Всего в соревнованиях примут участие более ста спортсменов из 17 стран.

- Проведены очные переговоры с президентом Международной федерации шашек Гарри Оттеном об условиях проведения чемпионата и кубка, назначен главный судья соревнований - Франк Тер из Нидерландов, - рассказал вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

Также, по предложению представителей Федерации шашек Латвии, на 15 июля запланирован товарищеский матч Башкортостан- Латвия. На сайте www.daminator.eufmjdwc размещена официальная информация по соревнованиям на русском и английском языках.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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