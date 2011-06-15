В Уфе пройдет Кубок мира по шашкам

- Проведены очные переговоры с президентом Международной федерации шашек Гарри Оттеном об условиях проведения чемпионата и кубка, назначен главный судья соревнований - Франк Тер из Нидерландов, - рассказал вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.
Также, по предложению представителей Федерации шашек Латвии, на 15 июля запланирован товарищеский матч Башкортостан- Латвия. На сайте www.daminator.eufmjdwc размещена официальная информация по соревнованиям на русском и английском языках.
Лилия МУРСАЛОВА.