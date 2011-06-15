В Башкирии пикетчики требовали отставки главы РФОМСа Алексея Меньшикова

- Главврачам навязывают контракты с определенными коммерческими компаниями, которые и поставляют все необходимое оборудование и препараты. Возможно, что и не бескорыстно, - рассказывают они. – Как объяснить, что с больницами работают одни и те же фирмы - «Интермедтрайтинг», «Союзмедстрой», «Союзмедсервис», «Союзмединвест» и «Уфаинвестстрой»? Злые языки утверждают, что контролирует эти конторы сам Алексей Меньшиков, а его хороший знакомый, возглавляющий страховую компанию «Югория-Мед» Алексей Коржавин, всеми этими структурами руководит. Молчать в такой ситуации ни в коем случае нельзя!