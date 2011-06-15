В Башкирии пикетчики требовали отставки главы РФОМСа Алексея Меньшикова

«Алексея Меньшикова в отставку», «Долой коррупционеров в медицине», «Лечение – право, а не привилегия», все это и многое другое работники РФОМС могли прочитать из окон своих офисов. А проходящие мимо выражали солидарность с участникам акции, уверяя, что «бесплатной медицины в Башкирии не осталось». Организатор мероприятия Амир Курбанов имеет личные счеты с фондом.
- В начале июня моя мама лежала в 22-ой уфимской больнице, - рассказывает г-н Курбанов. - Несмотря на наличие у нее страхового полиса, она за все процедуры платила свои деньги. Катетеры, антибиотики и даже физраствор нужно было оплачивать из своего кармана. На ее возмущение заведующая отделением пояснила, что у больницы нет средств, потому как долг лечебного учреждения перед РФОМС составляет около 20 млн. рублей.
По мнению Амира Курбанова, такая ситуация в 22 больнице сложилась именно из-за необоснованной системы штрафов, которую выстроил г-н Меньшиков.
- Обязательное медицинское страхование в каждом регионе распространяется практически на всех – от мала до велика, - говорят пикетчики. - За трудоспособных граждан страховку платит работодатель, за неработающее население, пенсионеров – государство. А лечатся все за счет накопленных средств. Только в республиканском фонде обязательного медицинского страхования отдавать деньги пациентам не торопятся, а напротив, стараются не доплачивать лечебным учреждениям.
По словам г-на Курбанова, в недрах башкирского РФОМС по инициативе ее начальника Алексея Меньшикова родилось «Положение об установлении перечня дефектов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». Документ, вызывавший отторжение у главврачей едва ли не всех лечебных учреждений Башкирии, спешно провели через республиканскую комиссию по тарифам на медицинские услуги. Суть бумаги такова – если больницы нарушают хоть один пункт пролоббированного фондом положения – их нещадно штрафуют. Так, например, 100% денег лечебные учреждения обязаны вернуть, если неправильно укажут в отчете данные о страховой медицинской организации. И вынуждены сейчас врачи вместо приема пациентов с бухгалтерской точностью заполнять бумаги.
Но даже и это не самое печальное. Гораздо страшнее, что лечебные учреждения обязаны вернуть деньги за «выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданных с клинической точки зрения исследований и вмешательств, приведшее к удлинению сроков лечения, удорожанию стоимости лечения». Эта драконовская мера привела к тому, что пациенту не назначают диагностические и лечебные процедуры, в которых он реально нуждается. Ведь отказать больному оказалось проще, чем врачевать его.
По мнению пикетчиков, решивших навести порядок в страховой медицине, глава РФОМС Алексей Меньшиков пользуется тем, что все больницы и поликлиники находятся в финансовой зависимости.
- Главврачам навязывают контракты с определенными коммерческими компаниями, которые и поставляют все необходимое оборудование и препараты. Возможно, что и не бескорыстно, - рассказывают они. – Как объяснить, что с больницами работают одни и те же фирмы - «Интермедтрайтинг», «Союзмедстрой», «Союзмедсервис», «Союзмединвест» и «Уфаинвестстрой»? Злые языки утверждают, что контролирует эти конторы сам Алексей Меньшиков, а его хороший знакомый, возглавляющий страховую компанию «Югория-Мед» Алексей Коржавин, всеми этими структурами руководит. Молчать в такой ситуации ни в коем случае нельзя!
Пикетчики развернули перед зданием республиканского ФОМСа растяжку: «Меньшиков и Коржавин, руки прочь от бюджетных денег!». Они надеются, что такая форма привлечения внимания к проблемам всех башкирских пациентов, заставит правоохранителей провести доследственную проверку этого ведомства. Пока гражданам, заявлявшим о необходимости разобраться с махинациями фонда, отказали и в МВД, и в прокуратуре.
- Вот и получается, что кроме простого человека защитить бесплатную медицину некому, - признается организатор пикета Амир Курбанов.
Евгений КОСТИЦЫН.