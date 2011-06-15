Судебный пристав решил поправить свое материальное положение за счет государства

Исполнительное производство решили закрыть, как невозможное к взысканию, но даже в случае, если заемщик ничего не получает, государство взыскивает с должника за свою работу от 1 до 7% от суммы долга. В этом случае цифра оказалась большой - 200 тысяч рублей. Пристав пообещал задолжавшему государству, что простит ему эту выплату за 30 тысяч деревянных.