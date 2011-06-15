Судебный пристав решил поправить свое материальное положение за счет государства

Исполнительное производство решили закрыть, как невозможное к взысканию, но даже в случае, если заемщик ничего не получает, государство взыскивает с должника за свою работу от 1 до 7% от суммы долга. В этом случае цифра оказалась большой - 200 тысяч рублей. Пристав пообещал задолжавшему государству, что простит ему эту выплату за 30 тысяч деревянных.
Мужчина решил, что лучше заплатить 30 тысяч лично приставу, чем отдавать сумму в разы большую государству. Пристава-исполнителя задержали в момент, когда он пересчитывал купюры – с взяткодателем молодой человек встретился в своей машине на улице Богдана Хмельницкого в столице Башкирии.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, против продажного пристава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В случае, если суд признает работника управления федеральной службы судебных приставов виновным в совершенном преступлении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.