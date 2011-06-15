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Судебный пристав решил поправить свое материальное положение за счет государства

15 июня 2011, 03:39
Стал фигурантом уголовного дела 24-летний судебный пристав, служащий в Калининском районе Уфы. Молодой человек пообещал должнику, что не станет взыскивать с него исполнительный сбор, если тот поправит его материальное положение. Мужчина, которого «разводил» судебный пристав, должен был кредитору свыше двух миллионов рублей, но эти деньги он отдать не смог – в связи отсутствием средств и какого-либо имущества.

Исполнительное производство решили закрыть, как невозможное к взысканию, но даже в случае, если заемщик ничего не получает, государство взыскивает с должника за свою работу от 1 до 7% от суммы долга. В этом случае цифра оказалась большой - 200 тысяч рублей. Пристав пообещал задолжавшему государству, что простит ему эту выплату за 30 тысяч деревянных.

Мужчина решил, что лучше заплатить 30 тысяч лично приставу, чем отдавать сумму в разы большую государству. Пристава-исполнителя задержали в момент, когда он пересчитывал купюры – с взяткодателем молодой человек встретился в своей машине на улице Богдана Хмельницкого в столице Башкирии.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, против продажного пристава возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В случае, если суд признает работника управления федеральной службы судебных приставов виновным в совершенном преступлении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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