Исламетдин Мамбетов: «Выпускать рыбу в Кашкадан больше не будут»

Начальник управления культуры мэрии столицы Башкирии Исламетдин Мамбетов, курирующий муниципальный парк культуры и отдыха «Кашкадан», сообщил, что зарыблять в очередной раз сипайловское озеро не станут. Прежде чем тратиться на запуск мальков, нужно понять, почему в озере второй год гибнет рыба, а для этого потребуется дорогостоящее исследование. Пока причины этого явления неизвестны.