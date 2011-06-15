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Исламетдин Мамбетов: «Выпускать рыбу в Кашкадан больше не будут»

15 июня 2011, 03:37
Начальник управления культуры мэрии столицы Башкирии Исламетдин Мамбетов, курирующий муниципальный парк культуры и отдыха «Кашкадан», сообщил, что зарыблять в очередной раз сипайловское озеро не станут. Прежде чем тратиться на запуск мальков, нужно понять, почему в озере второй год гибнет рыба, а для этого потребуется дорогостоящее исследование. Пока причины этого явления неизвестны.

Г-н Мамбетов пояснил, что претензий к химическому составу воды в Кашкадане нет. В этом году проведен лабораторно-исследовательский анализ воды озера по химическим, физическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, свидетельствующий, что она соответствует санитарным нормам.

Кроме того, в озеро постоянно подкачивают чистую воду, а дно очищают специальной подводной «газонокосилкой». Зимой же в Кашкадане делают прорубь в 150 квадратных метров, и устанавливают аэратор для обогащения воды кислородом. Исламетдин Мамбетов добавил, что запустить в очередной раз мальков в Кашкадан мешают санитарные правила и нормы, поскольку на озере расположен пляж, а в рыбоводческом водоеме купаться запрещено.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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