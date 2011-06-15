Исламетдин Мамбетов: «Выпускать рыбу в Кашкадан больше не будут»

Г-н Мамбетов пояснил, что претензий к химическому составу воды в Кашкадане нет. В этом году проведен лабораторно-исследовательский анализ воды озера по химическим, физическим, микробиологическим и паразитологическим показателям, свидетельствующий, что она соответствует санитарным нормам.
Кроме того, в озеро постоянно подкачивают чистую воду, а дно очищают специальной подводной «газонокосилкой». Зимой же в Кашкадане делают прорубь в 150 квадратных метров, и устанавливают аэратор для обогащения воды кислородом. Исламетдин Мамбетов добавил, что запустить в очередной раз мальков в Кашкадан мешают санитарные правила и нормы, поскольку на озере расположен пляж, а в рыбоводческом водоеме купаться запрещено.
Дмитрий КОЛПАКОВ.