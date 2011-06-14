Труп пропавшего во время взрывов в Урмане мужчины нашли разложившимся в лесу

В Башкирии обнаружено тело пропавшего во время взрывов в Урмане 65-летнего Фатиха Фаттахова. Две недели назад, за несколько часов до того, как над поселком начали рваться снаряды, пенсионер выехал из своего дома на велосипеде и исчез. Мужчины не было в списках эвакуированных, и он, до сегодняшнего дня, числился без вести пропавшим. Тело несчастного обнаружили сельчане в лесу в полутора километрах от жилых домов. Сначала жители поселка увидели велосипед, а затем в трехстах метрах от него – разложившийся труп пенсионера.