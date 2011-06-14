Труп пропавшего во время взрывов в Урмане мужчины нашли разложившимся в лесу

Как сообщил «МКС» официальный представитель МВД по РБ Максим Родионов, сегодня назначена судмедэкспертиза для того, чтобы определить, от чего умер Фатих Фаттахов. Сразу обнаружить телесные повреждения на трупе, который две недели пролежал в лесу и был доступен диким животным, не представляется возможным. Мужчина мог погибнуть от ранения осколком снаряда, а мог умереть от остановки сердца.
По словам г-на Родионова, Фатих Фаттахов, вопреки распространенной ранее информации, не работал охранником арсенала, а числился обычным пенсионером.
Напомним, что по-прежнему без вести пропавшей считается 99-летняя пенсионерка Вера Терентьева. Старушка не могла самостоятельно передвигаться, а в ее дом попал снаряд, и жилище сгорело дотла. Спасатели утверждают, что на пепелище «просеяли даже золу», но человеческих останков не обнаружили.
Дмитрий КОЛПАКОВ.