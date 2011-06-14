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Труп пропавшего во время взрывов в Урмане мужчины нашли разложившимся в лесу

14 июня 2011, 16:00
В Башкирии обнаружено тело пропавшего во время взрывов в Урмане 65-летнего Фатиха Фаттахова. Две недели назад, за несколько часов до того, как над поселком начали рваться снаряды, пенсионер выехал из своего дома на велосипеде и исчез. Мужчины не было в списках эвакуированных, и он, до сегодняшнего дня, числился без вести пропавшим. Тело несчастного обнаружили сельчане в лесу в полутора километрах от жилых домов. Сначала жители поселка увидели велосипед, а затем в трехстах метрах от него – разложившийся труп пенсионера.

Как сообщил «МКС» официальный представитель МВД по РБ Максим Родионов, сегодня назначена судмедэкспертиза для того, чтобы определить, от чего умер Фатих Фаттахов. Сразу обнаружить телесные повреждения на трупе, который две недели пролежал в лесу и был доступен диким животным, не представляется возможным. Мужчина мог погибнуть от ранения осколком снаряда, а мог умереть от остановки сердца.

По словам г-на Родионова, Фатих Фаттахов, вопреки распространенной ранее информации, не работал охранником арсенала, а числился обычным пенсионером.

Напомним, что по-прежнему без вести пропавшей считается 99-летняя пенсионерка Вера Терентьева. Старушка не могла самостоятельно передвигаться, а в ее дом попал снаряд, и жилище сгорело дотла. Спасатели утверждают, что на пепелище «просеяли даже золу», но человеческих останков не обнаружили.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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