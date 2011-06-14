Девочка стала жертвой братьев, один из которых слыл хорошим отцом и семьянином

Дарья нашла свою смерть в полутора километрах от своего дома на Уральской улице в Благовещенске. Школьницу убили, скорее всего, в тот же день.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, братья, подозреваемые в столь тяжком преступлении, арестованы пока на 10 суток. В ближайшее время, если им предъявят обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство находящегося в беспомощном состоянии, связанное с похищением человека»), то мужчин отправят за решетку до суда. Если будет доказано, что родственники совершили изнасилование ребенка, то предъявленное им обвинение дополнится новой уголовной статьей. По совокупности преступлений, мужчины могут быть приговорены к пожизненному заключению.
Оба брата постоянно проживают в Благовещенске и числятся безработными. Старший из них имеет семью и своих маленьких детей. Отзывы об этом человеке у окружающих самые положительные – хороший семьянин и отец.
- Сегодня устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, - сказала «МКС» старший помощник руководителя следственного комитета Башкирии Светлана Абрамова. – Подозреваемых вычислили оперативно-следственным путем, свидетелей преступления, вопреки слухам, не нашлось.
Результаты экспертизы, призванной установить, от чего погибла девочка, будут готовы в течение 10 дней. На теле погибшей, уже успевшем разложиться, видимых телесных повреждений криминального характера нет, так что эксперты еще должны установить, что привело к смерти ребенка.
Третьеклассница пропала в 12-ом часу ночи. Дарья сидела на скамейке перед палисадником, ждала, когда придет бабуля и закроет загон для цыплят. Пожилая женщина в это время копалась в огороде, а потом что-то делала по дому. Она звала внучку зайти внутрь, но школьнице было интересно наблюдать за птенцами, и девочка осталась на улице. Дарья жила с бабушкой, училась в благовещенской школе № 5, а ее мама работала бухгалтером в Уфе и приезжала в гости только на выходные.
В 23.30 бабушка видела из окна, как Дарья сидела на скамейке, а буквально через несколько минут ее и след простыл. Соседи ничего не видели, никто не заметил на улице ничего подозрительного. А оказывается, в это время ребенка похитили два сексуально озабоченных брата.
Бабушка позвонила маме девочки и та примчалась ночью из столицы Башкирии. Вдвоем женщины искали ребенка, обзванивая и обходя знакомых и родных, подружек девочки. С заявлением о пропаже третьеклассницы родственницы пришли в полицию только на следующее утро. Правоохранители уверяют, что если бы искать несчастного ребенка начали сразу – шансов выжить у девочки было бы больше.
Дарью Асееву в течение почти двух недель разыскивали в ближайших лесопосадках около сотни сотрудников полиции, 11 розыскных собак, курсанты института МВД, свыше 60 волонтеров, собиравшиеся на поиск ребенка на форумах в интернете, но тщетно. Мама Дарьи до последнего надеялась, что ребенка найдут живым. Она не выпускала из рук иконку и обращалась к экстрасенсам. Ни одного заявления, сделанного колдунами, не подтвердилось. Найти ребенка сумела только служебная собака, да и то – по запаху.