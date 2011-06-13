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В Уфе пройдет Чемпионат России по современному пятиборью

14 июня 2011, 01:28
С 17 по 24 июня столица Башкирии примет очередные крупные соревнования всероссийского масштаба. Среди сильнейших пятиборцев России будут определены лучшие. Около 120 спортсменов будут соревноваться в таких видах программы, как фехтование, бег со стрельбой, плавание и конкур.

Соревнования по плаванию пройдут в бассейне «Буревестник», бег со стрельбой и фехтование - в манеже ипподрома «Акбузат», а верховая езда - на поле ипподрома.

Башкирию на соревнованиях представят мастера спорта Андрей Панькин, Ринат Зиятдинов, Артур Хисамутдинов, Ренат Хамидуллин, Тимур Баянов, кандидаты в мастера спорта Данил Калимуллин, Виктор Потапов, мастера спорта Диана Бербега, Гульназ Губайдуллина, кандидаты в мастера спорта Адель Мухаметзянова, Зарина Насырова.

Почетным гостем соревнований станет мастер спорта международного класса Рустем Сабирхузин. Также ожидается прибытие заслуженного мастера спорта России Евдокии Гречишниковой. Оба спортсмена - воспитанники башкирской школы пятиборья.

Торжественное открытие соревнований состоится 17 июня в 14.00.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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