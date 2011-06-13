В Уфе пройдет Чемпионат России по современному пятиборью

С 17 по 24 июня столица Башкирии примет очередные крупные соревнования всероссийского масштаба. Среди сильнейших пятиборцев России будут определены лучшие. Около 120 спортсменов будут соревноваться в таких видах программы, как фехтование, бег со стрельбой, плавание и конкур.