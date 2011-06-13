В Уфе пройдет Чемпионат России по современному пятиборью

Соревнования по плаванию пройдут в бассейне «Буревестник», бег со стрельбой и фехтование - в манеже ипподрома «Акбузат», а верховая езда - на поле ипподрома.
Башкирию на соревнованиях представят мастера спорта Андрей Панькин, Ринат Зиятдинов, Артур Хисамутдинов, Ренат Хамидуллин, Тимур Баянов, кандидаты в мастера спорта Данил Калимуллин, Виктор Потапов, мастера спорта Диана Бербега, Гульназ Губайдуллина, кандидаты в мастера спорта Адель Мухаметзянова, Зарина Насырова.
Почетным гостем соревнований станет мастер спорта международного класса Рустем Сабирхузин. Также ожидается прибытие заслуженного мастера спорта России Евдокии Гречишниковой. Оба спортсмена - воспитанники башкирской школы пятиборья.
Торжественное открытие соревнований состоится 17 июня в 14.00.
Лилия МУРСАЛОВА.