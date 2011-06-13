Тело пропавшей Дарьи Асеевой нашли в километре от городского кладбища

Дарья нашла свою смерть в полутора километрах от своего дома на Уральской улице в Благовещенске. Ребенка убили, скорее всего, в тот же день – третьеклассница пропала в 12-ом часу ночи. Дарья сидела на скамейке перед палисадником, ждала, когда придет бабуля и закроет загон для цыплят. Пожилая женщина в это время копалась в огороде, а потом что-то делала по дому. Она звала внучку зайти внутрь, но школьнице было интересно наблюдать за птенцами, и девочка осталась на улице. Дарья жила с бабушкой, училась в благовещенской школе № 5, а ее мама работала бухгалтером в Уфе и приезжала в гости только на выходные.