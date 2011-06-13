Тело пропавшей Дарьи Асеевой нашли в километре от городского кладбища

Девочку опознали по красной безрукавке с капюшоном и черным туфлям. Результаты исследования будут готовы во вторник.
Дарья нашла свою смерть в полутора километрах от своего дома на Уральской улице в Благовещенске. Ребенка убили, скорее всего, в тот же день – третьеклассница пропала в 12-ом часу ночи. Дарья сидела на скамейке перед палисадником, ждала, когда придет бабуля и закроет загон для цыплят. Пожилая женщина в это время копалась в огороде, а потом что-то делала по дому. Она звала внучку зайти внутрь, но школьнице было интересно наблюдать за птенцами, и девочка осталась на улице. Дарья жила с бабушкой, училась в благовещенской школе № 5, а ее мама работала бухгалтером в Уфе и приезжала в гости только на выходные.
В 23.30 бабушка видела из окна, как Дарья сидела на скамейке, а буквально через несколько минут ее и след простыл. Соседи ничего не видели, никто не заметил на улице ничего подозрительного.
Бабушка позвонила маме девочки и та примчалась ночью из столицы Башкирии. Вдвоем женщины искали ребенка, обзванивая и обходя знакомых и родных, подружек девочки. С заявлением о пропаже третьеклассницы родственницы пришли в полицию только на следующее утро. Правоохранители уверяют, что если бы искать несчастного ребенка начали сразу – шансов выжить у девочки было бы больше.
Дарью Асееву в течение почти двух недель разыскивали в ближайших лесопосадках около сотни сотрудников полиции, 11 розыскных собак, курсанты института МВД, свыше 60 волонтеров, собиравшиеся на поиск ребенка на форумах в интернете, но тщетно. Мама Дарьи до последнего надеялась, что ребенка найдут живым. Она не выпускала из рук иконку и обращалась к экстрасенсам. Ни одно заявление, сделанное колдунами, не подтвердилось. Найти ребенка сумела только служебная собака, да и то – по запаху.
В следственном комитете пока не сообщают, есть ли в деле о гибели третьеклассницы подозреваемый.