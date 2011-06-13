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Американская джаз-дива свинговала на «Телепробах» «Всей Уфы»

14 июня 2011, 01:12
В «Гостином дворе» прошли съемки проекта телекомпании «Вся Уфа» «Телепробы», посвященного Дню города. Уфимцев поздравили с праздником и продемонстрировали свои таланты лица канала Дмитрий Эйгенсон, Элина Хаирова, Рустем Гайсин, Арпине Додорян, Артем Клименко, Мансур Юмагулов, а также известные персоны столицы группа VIA ЧАППА, певец Злат и джазмен Олег Киреев, который выступил со знаменитой американской джазовой певицей Шарон Кларк.

«Телепробы» - телевизионное шоу в «Открытой студии». Новый проект телекомпании «Вся Уфа» - динамичное телевизионное представление, созданное при участии горожан и гостей столицы. Любой может прийти в «Открытой студии», показать то, на что он способен, и рассказать, о чем хочет. «Телепробы» - это чтение стихов, песни, танцы, игра на музыкальных инструментах, признания в любви, поиск друзей, рассказ о походе в театр и многое другое.

Помимо песен, в «Открытой студии» под музыкальное сопровождение известного уфимского ди-джея и друга телекомпании «Вся Уфа» Альберта Мансуровича - DJ Alber - звучали стихи, торжественные речи и даже предложение руки и сердца. Участникам праздничных телепроб были предложены блюда и напитки. Смотрите «Телепробы» на телеканале «Вся Уфа» 12 июня в 11.15 и 17.45.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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