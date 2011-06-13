Американская джаз-дива свинговала на «Телепробах» «Всей Уфы»

«Телепробы» - телевизионное шоу в «Открытой студии». Новый проект телекомпании «Вся Уфа» - динамичное телевизионное представление, созданное при участии горожан и гостей столицы. Любой может прийти в «Открытой студии», показать то, на что он способен, и рассказать, о чем хочет. «Телепробы» - это чтение стихов, песни, танцы, игра на музыкальных инструментах, признания в любви, поиск друзей, рассказ о походе в театр и многое другое.
Помимо песен, в «Открытой студии» под музыкальное сопровождение известного уфимского ди-джея и друга телекомпании «Вся Уфа» Альберта Мансуровича - DJ Alber - звучали стихи, торжественные речи и даже предложение руки и сердца. Участникам праздничных телепроб были предложены блюда и напитки. Смотрите «Телепробы» на телеканале «Вся Уфа» 12 июня в 11.15 и 17.45.