Американская джаз-дива свинговала на «Телепробах» «Всей Уфы»

«Телепробы» - телевизионное шоу в «Открытой студии». Новый проект телекомпании «Вся Уфа» - динамичное телевизионное представление, созданное при участии горожан и гостей столицы. Любой может прийти в «Открытой студии», показать то, на что он способен, и рассказать, о чем хочет. «Телепробы» - это чтение стихов, песни, танцы, игра на музыкальных инструментах, признания в любви, поиск друзей, рассказ о походе в театр и многое другое.