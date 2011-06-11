Уфа отмечает праздник в кубе

Старт фестивалю дадут в 12 часов на сцене перед Государственным академическим русским драматическим театром. Горожане и гости столицы смогут посмотреть выступление всех приглашенных на фестиваль коллективов, таких как Нижегородский ансамбль народной песни «Любава», ансамбль песни и танца «Жигули», Оренбургский муниципальный ансамбль «Русское раздолье». Наряду с гостями на сцене выступит и столичный фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас». Завершится программа на площади праздничным фейерверком. Как ожидается, салют прогремит в 23.30.