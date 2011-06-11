Уфа отмечает праздник в кубе

- Программа праздничных мероприятий составлена с учетом проведения Года укрепления межнационального согласия в Республике Башкортостан, - уточнил уфимский градоначальник.
На площади Ленина уже установлены семь юрт. Возле них начнутся выступления самодеятельных коллективов, символизирующих дружбу народов Башкортостана.
В рамках Дня России в башкирской столице пройдет фестиваль муниципальных коллективов из разных городов «Уфа – город дружбы и единства». В нем примут участие профессиональные творческие коллективы из Москвы, Челябинска, Оренбурга, Тольятти, Нижнего Новгорода, районов и городов республики.
Открытием для уфимцев станет выступление профессионального хореографического коллектива из Москвы – Национального русского балета «Возрождение». В его постановках можно будет увидеть все танцевальные стили и направления.
Старт фестивалю дадут в 12 часов на сцене перед Государственным академическим русским драматическим театром. Горожане и гости столицы смогут посмотреть выступление всех приглашенных на фестиваль коллективов, таких как Нижегородский ансамбль народной песни «Любава», ансамбль песни и танца «Жигули», Оренбургский муниципальный ансамбль «Русское раздолье». Наряду с гостями на сцене выступит и столичный фольклорный ансамбль песни и танца «Мирас». Завершится программа на площади праздничным фейерверком. Как ожидается, салют прогремит в 23.30.