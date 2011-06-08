За правительство Башкирии отчитается ее президент

Во-первых, из текста Основного закона исчезло право Республики Башкортостан устанавливать национально-региональный компонент государственных стандартов, о который в свое время было сломано немало копий сторонниками и противниками обязательного преподавания башкирского языка в образовательных учреждениях. Между тем, возможность обучаться родному языку все же закрепили: новой Конституцией РБ гарантируются не только общедоступность и бесплатность образования на территории региона, но и «государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан».
В прежней редакции Конституции РБ республиканское правительство обязано было ежегодно отчитываться перед башкирским парламентом, теперь же кабмин станет направлять отчеты непосредственно президенту РБ, который и будет держать ответ перед депутатами.
Полномочия премьера в новой редакции Конституции также несколько сокращены. Так глава правительства Башкирии замещает президента республики лишь временно и только в двух случаях – болезни или отпуска. Если же глава региона не сможет исполнять свои обязанности по другим обстоятельствам, препятствующим осуществлению полномочий высшего должностного лица (например, уйдя в отставку), то врио руководителя региона назначается президентом России.
И, наконец, в новой Конституции Башкирии сокращен парламентский корпус с нынешних 120 до 110 человек. Численность депутатов госсобрания унифицирована в соответствии с количеством избирателей. Правда, эта новация вступит в силу лишь 1 августа и будет распространяться на новый созыв башкирского курултая.
Геннадий ТАТАРИНОВ.