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За правительство Башкирии отчитается ее президент

8 июня 2011, 03:35
Очередные изменения и дополнения в Конституцию Республики Башкортостан внесли депутаты регионального парламента. Документ уже подписан главой региона и официально опубликован. Большая часть поправок в Основной закон вступила в силу в минувший вторник, другая же – начнет действовать лишь с 1 августа. Последний раз республиканская Конституция менялась 28 июля 2009 года, на этот раз инициатором законопроекта выступил Рустэм Хамитов.

Во-первых, из текста Основного закона исчезло право Республики Башкортостан устанавливать национально-региональный компонент государственных стандартов, о который в свое время было сломано немало копий сторонниками и противниками обязательного преподавания башкирского языка в образовательных учреждениях. Между тем, возможность обучаться родному языку все же закрепили: новой Конституцией РБ гарантируются не только общедоступность и бесплатность образования на территории региона, но и «государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан».

В прежней редакции Конституции РБ республиканское правительство обязано было ежегодно отчитываться перед башкирским парламентом, теперь же кабмин станет направлять отчеты непосредственно президенту РБ, который и будет держать ответ перед депутатами.

Полномочия премьера в новой редакции Конституции также несколько сокращены. Так глава правительства Башкирии замещает президента республики лишь временно и только в двух случаях – болезни или отпуска. Если же глава региона не сможет исполнять свои обязанности по другим обстоятельствам, препятствующим осуществлению полномочий высшего должностного лица (например, уйдя в отставку), то врио руководителя региона назначается президентом России.

И, наконец, в новой Конституции Башкирии сокращен парламентский корпус с нынешних 120 до 110 человек. Численность депутатов госсобрания унифицирована в соответствии с количеством избирателей. Правда, эта новация вступит в силу лишь 1 августа и будет распространяться на новый созыв башкирского курултая.

Геннадий ТАТАРИНОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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