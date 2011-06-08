За правительство Башкирии отчитается ее президент

Во-первых, из текста Основного закона исчезло право Республики Башкортостан устанавливать национально-региональный компонент государственных стандартов, о который в свое время было сломано немало копий сторонниками и противниками обязательного преподавания башкирского языка в образовательных учреждениях. Между тем, возможность обучаться родному языку все же закрепили: новой Конституцией РБ гарантируются не только общедоступность и бесплатность образования на территории региона, но и «государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан».