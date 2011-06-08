Владелец незаконно установленного передатчика облучает жителей уфимского дома

Радиоверсия
Установка радиопередающего оборудования на общедомовой площади, согласно закону, возможна только с согласия всех квартиросъемщиков, а бедные жители дома № 135 в течение долгого времени даже не подозревали, что подвергаются электромагнитному излучению.
Хозяин этих радиостанций Сероп Бабаян, выкупив часть технического этажа, самовольно сложил на крыше жилого здания домик, в котором стали жить и поживать два радио. Жильцы случайно узнали о том, что их облучают, прочитав в газетах, что станции установлены незаконно и вышли на пикет с требованием немедленно удалить вредоносное оборудование. Но их не услышали.
И если ранее на Комсомольской, 135 в самовольно построенной кирпичной хижине вещало лишь одно радио – «Первый канал», которое также принадлежит армянскому бизнесмену, то в конце прошлого года на крыше появился еще один передатчик – «Роксаны».
Ранее эта станция, названная в честь дочери г-на Бабаяна, находилась в квартире(!) предпринимателя в доме на уфимской улице Менделеева, 140/1, где он также захватил общую территорию, застроив кирпичной кладкой подъездную лоджию и прорубив из своего жилища вход на «террасу». Но жильцы этого элитного дома сумели избавиться от нездорового соседства, подключили прокуратуру Кировского района Уфы и выселили радиостанцию из жилого помещения.
Дом на Комсомольской улице – обычный муниципальный, бывшее общежитие. И, скорее всего, его обитатели в отличие от жильцов элитной многоэтажки, не обладают нужными связями, чтобы получить защиту от нахрапистых бизнесменов. А ведь право на безопасность и здоровье гарантировано каждому жителю страны Конституцией РФ.
- Радиопередатчики, находящиеся в непосредственной близости от жилых массивов, на 20-25% повышают риск заболевания раком, тем более, если воздействие происходит в течение нескольких лет, - вздыхают люди, цитируя медицинскую статистику. – У детей от повышенного радиочастотного излучения нарушения здоровья случаются на 60% чаще, чем в домах без радиооблучения.
Шесть месяцев жители дома на Комсомольской улице бьются за то, чтобы освободить общую кровлю от опасных для их здоровья передатчиков. Но радиобизнесмен, как сказочный Карлсон, живущий на крыше, легко уходит от справедливых претензий не только обманутых им людей, но и контролирующих и надзирающих ведомств.
Например, специалисты Роскомнадзора обратились в суд, требуя устранить незарегистрированное оборудование. Но Фемида благосклонно отнеслась к нарушившему закон предпринимателю и оштрафовала Серопа Бабаяна на 700 рублей, а его вещательную фирму – на 7000 целковых.
- Это разве наказание? – возмущаются «облученные». – 700 рублей стоит минута эфирного времени этой радиостанции, коммерсант давно их компенсировал, а потерю нашего здоровья не измеришь ни в каких деньгах.
Радионелюбители
На минувшей неделе жильцы дома № 135 по улице Комсомольская и окружающих домов направили обращение президенту Башкирии Рустэму Хамитову с просьбой принять меры по защите их прав и жизни их детей. Подписи собирались на пикете возле дома 30 мая. Инициатором протестной акции выступила партия ЛДПР. На проблему жильцов обратил внимание вице-спикер Госдумы, лидер партии ЛДПР Жириновский. Владимир Вольфович заверил, что если законной реакции на беды жильцов не последует, то он примет более решительные меры.
На пикете жители жаловались, что работники радиостанции прошлись по квартирам и пытались собрать подписи за установку радиоизлучателей в обмен на ремонт подъезда. Но партийцы уверены – незаконное оборудование должно быть демонтировано.
- Наши опасения, что радиопередающие устройства самовольно установлены на крыше, подтвердились, - сообщают жители в письме главе региона. - Но до сих пор вход на крышу нашего дома самоуправно заблокирован железной дверью, а радиопередающие антенны не убраны и работают в обычном режиме, хотя в отношении них были вынесены прокуратурой Октябрьского района Уфы предписания, где сказано об устранении нарушения закона.
Как рассказал представитель жильцов Ильнур Салимьянов, в обращении указано, что «не выполнение законных требований чиновников генеральным директором радиостанций «Роксана», «Первый канал» господином Бабаяном наводит на мысль о бессилии местной власти в решении простых проблем».
Жители уверены, что бездействие предпринимателя Бабаяна создает иллюзию безнаказанности, и просят президента РБ принять меры по «принуждению к законности». С начала февраля 2011 года жители дома на Комсомольской улице пытаются привлечь к своей проблеме внимание общественности, выходя на массовые собрания и пикеты.
Письмо, направленное Рустэму Хамитову, – уже второе по счету.
После первого обращения инициативная группа получила массу ответов от контролирующих и надзирающих органов. Во всех официальных письмах сообщалось о том, что «проблема взята на контроль», а нарушение радиомагната, незаконно установившего на крыше жилого дома радиопередатчик «Угра 1М», зафиксировано, и в ближайшее время к бизнесмену примут меры.
Но никаких санкций, несмотря на надежды жителей, к Серопу Бабаяну не последовало. Ни одно из надзорных ведомств не посмело выдать решительного предписания о демонтаже незаконно установленного оборудования.
Жители вновь собираются на пикет и обращаются в прокуратуру с ходатайством поддержать законные требования жильцов в судебной инстанции и обязать хозяина радиостанции Бабаяна демонтировать незаконно установленные радиоизлучатели с крыши дома.
В надзорном ведомстве Октябрьского района Уфы отреагировали и вынесли предписание об устранении нарушений закона предпринимателю Бабаяну. Однако проходит месяц, другой, а воз и ныне там. Радиоизлучатели на месте, жильцы по-прежнему опасаются за свое здоровье.
Магнаты и поклонники
Зато владелец станции «Роксана» Сероп Бабаян отлично себя чувствует.
Два месяца назад он умудрился получить в службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ свидетельство о регистрации радиоэлектронного устройства по адресу… Уфа, Менделеева, 140/1. Если верить документу, то никакой радиоантенны на многострадальном доме на улице Комсомольской нет. И радио «Роксана» вещает совсем из другой части города и облучает совсем других жителей, а те, кто заподозрил честного бизнесмена в незаконно установленном оборудовании, похоже, сами не совсем здоровы.
- У нас создается впечатление, что бизнесмену подыгрывают чиновники Роскомнадзора, призванные надзирать за соблюдением законов в сфере связи, - говорит адвокат жильцов Ильнур Салимьянов. – С 2004 года коммерсант незаконно выходил в эфир, почему-то чиновники от надзорного ведомства в сфере связи, условно разрешили ему вещать. При том, что основные документы, обязательные для законного вещания, г-н Бабаян не представил, и до нынешнего момента не имеет, а теперь получил разрешение на эксплуатацию передатчика без правоустанавливающих документов по адресу, где никакого оборудования нет.
Интересно, что прокуратуру, куда с жалобами на свое бедственное положение обратились жильцы, факт наличия свидетельства передатчика удовлетворил, и в надзорном ведомстве не стали проверять, где на самом деле вещает радиостанция.
Между тем, согласно закону, при установке радиопередающего оборудования владелец радиостанции обязан указать не только точный адрес, где появится источник электромагнитного излучения, но и даже его географические координаты вплоть до градуса. Понятно, что такими мелочами Сероп Бабаян не заморачивался, как и проверяющие его ведомства.
Кстати, Ильнур Салимьянов уверен, что если подтвердятся подозрения жильцов о попустительстве чиновников, то представители Роскомнадзора могут ответить перед законом в уголовном порядке за должностное преступление.
Между тем 31 мая по поручению ГСУ УВД Уфы сотрудники управления по налоговым преступлениям МВД по РБ провели выемку документов в башкирском Россвязьнадзоре по деятельности фирмы «Деми», учредителем которой является г-н Бабаян. А также для проведения экспертизы изъяли передатчик радио «Роксана». Следователи считают, что с помощью этой передающей антенны Сероп Бабаян похищал электроэнергию. В настоящее время Сероп Бабаян и аффилированные с ним структуры фигурируют в двух уголовных делах.
Г-н Бабаян обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере»). Оказывается, когда радио «Роксана» вещало из личной квартиры предпринимателя, радийщики незаконно подключили энергоемкое оборудование к общему кабелю и накачали дармовой энергии на сумму в 1,2 млн рублей.
По словам следователей, где сегодня находится радиопередающее оборудование станции «Роксана» - им не известно. Зато жильцы дома на улице Комсомольской отлично знают, где стоит двухфазный передатчик «Угра-1М», передающий в эфир позывные «Роксаны» и создающий помехи всем бытовым приборам в доме.
Но кто даст гарантию, что сегодня радиостанция-призрак вновь не подключилась к общему кабелю, желая покрыть затраты на вещательную деятельность г-на Бабаяна?
Валентин ОРЛОВ.