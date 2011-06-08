Владелец незаконно установленного передатчика облучает жителей уфимского дома

Два месяца назад он умудрился получить в службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РБ свидетельство о регистрации радиоэлектронного устройства по адресу… Уфа, Менделеева, 140/1. Если верить документу, то никакой радиоантенны на многострадальном доме на улице Комсомольской нет. И радио «Роксана» вещает совсем из другой части города и облучает совсем других жителей, а те, кто заподозрил честного бизнесмена в незаконно установленном оборудовании, похоже, сами не совсем здоровы.