Шахматных уроков в школах Уфы не будет

В уфимских школах не планируется введение уроков шахмат, хотя на форумах в интернете пользователи обсуждают такую возможность. В Татарстане намерены ввести такие игровые уроки и обучать шахматной грамотности учеников с первого по четвертый классы. Но в Башкирии решили не экспериментировать.