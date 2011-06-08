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Шахматных уроков в школах Уфы не будет

8 июня 2011, 03:25
В уфимских школах не планируется введение уроков шахмат, хотя на форумах в интернете пользователи обсуждают такую возможность. В Татарстане намерены ввести такие игровые уроки и обучать шахматной грамотности учеников с первого по четвертый классы. Но в Башкирии решили не экспериментировать.

- Одним из основных документов, на который опирается в своей работе начальная школа, является федеральный государственный стандарт, включающий в себя федеральный базисный учебный план, - заявил начальник управления образования Уфы Азамат Сайфуллин. - Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования установил обязательные для изучения предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». Приоритеты начального общего образования остались прежними – формирование общеучебных умений и навыков.

Глава городского управления образования напомнил, что у каждой школы есть так называемые десять «вариативных» часов в неделю и как использовать факультативное обучение решают директор и завучи.

- Школа может ввести из вариативной части учебного плана по просьбам родителей обучение игре в шахматы, шашки и другие развивающие занятия, - сказал он.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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