Шахматных уроков в школах Уфы не будет

- Одним из основных документов, на который опирается в своей работе начальная школа, является федеральный государственный стандарт, включающий в себя федеральный базисный учебный план, - заявил начальник управления образования Уфы Азамат Сайфуллин. - Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования установил обязательные для изучения предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». Приоритеты начального общего образования остались прежними – формирование общеучебных умений и навыков.
Глава городского управления образования напомнил, что у каждой школы есть так называемые десять «вариативных» часов в неделю и как использовать факультативное обучение решают директор и завучи.
- Школа может ввести из вариативной части учебного плана по просьбам родителей обучение игре в шахматы, шашки и другие развивающие занятия, - сказал он.
Дмитрий КОЛПАКОВ.