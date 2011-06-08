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Надземный переход в Сипайлово возьмут под круглосуточную охрану

8 июня 2011, 03:08
На надземном переходе над улицей Маршала Жукова в уфимском микрорайоне Сипайлово, возможно, организуют круглосуточную охрану. Озаботиться сохранностью разрушающегося сооружения коммунальщики решили после того, как блогеры выложили в интернете фотографии разгромленного перехода, который с момента своей постройки не ремонтировался. Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов пояснил, что в июне власти намерены отремонтировать надземную галерею перехода.

- Поврежденная напольная плитка уже демонтирована, уложен «керамогранит», на стадии завершения ремонт крыльца, - говорит начальник УКХиБ. - Планируются работы по косметическому ремонту стен, установке стеновых панелей основной галереи перехода с заменой поврежденного потолка.

Первоначально в надземной галерее в Сипайлово был пост частной охраны, однако его сняли, и прозрачная «труба» над дорогой превратилась в ночлежку для бомжей. Сейчас власти обещают восстановить пешеходный переход силами муниципального парка «Кашкадан», на балансе которого он числится.

Переход в Сипайлово открыли в 2004 году. Это был первый надземный переход в столице Башкирии, его спроектировал институт «Башжилкоммунпроект». Известно, что в ходе строительства пришлось отказаться от ряда задумок – таких, как эскалатор. Но пешеходы почему-то не стремились переходить дорогу по стеклянной галерее. Впоследствии аналогичный переход построили на остановке «Школьная» у Демского поворота – и сегодня он куда более востребован.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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