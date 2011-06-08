Надземный переход в Сипайлово возьмут под круглосуточную охрану

Переход в Сипайлово открыли в 2004 году. Это был первый надземный переход в столице Башкирии, его спроектировал институт «Башжилкоммунпроект». Известно, что в ходе строительства пришлось отказаться от ряда задумок – таких, как эскалатор. Но пешеходы почему-то не стремились переходить дорогу по стеклянной галерее. Впоследствии аналогичный переход построили на остановке «Школьная» у Демского поворота – и сегодня он куда более востребован.