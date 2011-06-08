На канале «Тамыр» мечтают достучаться до сердца каждого ребенка

- Меня привели на телевидение, когда мне было четыре года, и раньше я вел передачу «Сенгельдек». А сейчас я помощник Семякая. На съемках я его не вижу, потому что его потом рисуют на компьютере, и мне приходится воображать, что мы разговариваем. Но по телевизору кажется, что он настоящий. Недавно я узнал, что Сальвадор Дали придумал логотип чупа-чупса, и наши зрители это тоже хорошо запомнили. Еще мы рассказываем про башкирских художников. На передачу ребята со всей Башкирии присылают нам свои рисунки, и мы с Семякаем определяем победителя.