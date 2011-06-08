На канале «Тамыр» мечтают достучаться до сердца каждого ребенка

Агенты телеразведки
А в конце прошлого года «тамыровцы» стали триумфаторами Первого всероссийского фестиваля медиапроектов для детей и юношества «Мир Бибигона», который состоялся в Твери.
- Наши представители поднимались на сцену за наградами семь раз! – говорит директор канала Гульназ Кульсарина. – Первое место в номинации «Лучший художественный фильм» занял фильм-сказка «Карйондоз». 13-летний ведущий телевизионного музыкального конкурса «Сулпылар» Искандар Галин стал первым в номинации «Лучший ТВ-ведущий». Передача «Семяр» заняла третье место в номинации «Лучшая познавательная программа». Этнографический фильм «Кукушкин чай» стал лауреатом в номинации «Лучшая операторская работа», а передачам «Сенгельдек», «Байтус» и «Телекомпас» вручили специальные дипломы фестиваля.
Основателем и первым руководителем студии является Луиза Фархшатова. Со временем «Тамыр» превратился в сильную телерадиоструктуру, которая выдает в эфир более 30 передач еженедельно: 17 по радио и 14 по ТВ. Невозможно представить канал БСТ без таких программ, как «Сенгельдек», «Сулпылар», «Семяр», «Байтус», «Телекомпас», «Артылыш», «Тай-талак», «Вечерком».
Специально для нового канала студия запустила десять новых проектов.
- Неоднократный лауреат премии ТЭФИ Нина Зверева очень высоко оценила наши передачи, - не без гордости замечает Гульназ Кульсарина. - Честно признаться, мы даже не ожидали. Она сказала, что «Тамыр» может дать фору любому детскому телеканалу на всероссийском пространстве. И добавила: «Видно, что люди трепетно относятся к своей деятельности».
Гульназ Фаритовна признается, что очень трудно воспитывать ребенка через телевизор, ведь у каждого свои особенности.
- Поэтому мы обязаны делать очень качественный продукт, который будет нравиться если не всем, то, по крайней мере, большинству. Все редакторы, звукорежиссеры, операторы в студии прекрасно понимают, что мы просто не имеем права работать посредственно.
Директор канала уверена, что через телевизор создатели программ «проникают в душу ребенка».
- Возможно, это звучит громко, но на самом деле это так, - убеждает она. - Детское ТВ имеет большое значение, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте. Важно, чтобы дети смотрели красивые, качественные, полезные и интересные передачи, которые мы и обязаны делать.
В конце прошлого года на БСТ вышла в эфир ежедневная программа «Гора новостей» на русском и башкирском языках, которую ведут дети. Это настоящая информационная служба, где ребята сами ищут новости и готовят сюжеты.
- Во многих школах сейчас работают детские телестудии, поэтому мы обратились к ним, чтобы они присылали свои работы, которые мы показываем на большом экране. Если то, что ты создаешь, смотрят только твои родители и друзья – этого все-таки маловато для роста ребенка. Но когда есть реальная возможность показать то, что ты сотворил, всей республике – это может иметь большое значение для профориентации ребенка, для развития, самопознания и самосовершенствования, - считает Гульназ Кульсарина.
«Гора новостей» - большой и трудоемкий проект, но в студии уверены, что ребята хорошо справляются и делают качественный продукт, потому что они очень самоотверженные и талантливые.
- В каждом городе и районе есть телевидение, и ребята присылают нам свои сюжеты, которые мы показываем в эфире. Например, в эфире уже появились работы ребята из Сибая, Кумертау, Нефтекамска. Причем сюжеты очень хорошие и интересные, - рассказывает одна из ведущих этой передачи Раиля. – Но у нас есть и свои корреспонденты.
Одной из ведущих программы Раиле Султановой 17 лет, в этом году она оканчивает гимназию, а на ТВ работает уже больше года - ведет программу «Артылыш».
- Родители очень рады, что я достигла таких успехов, - говорит девушка. - Мне хочется связать свою жизнь с телевидением, поэтому после школы планирую поступить на факультет журналистики.
В числе новых передач - познавательная программы «Городок Э, Ю, Я», «Книга сказок», «Мастерская на колесах».
- Очень тепло была принята зрителями передача «Радостная песня», в которой ребята в течение 15 минут каждый раз разучивают новую композицию. Все передачи стараемся подавать в очень легкой, красивой и веселой форме.
Хочу в телевизор!
Особого внимания заслуживает «Сенгельдек» - ежедневная программа для малышей, которую ведут самые маленькие ребята. Она начинается с интересной и развлекательной завязки и каждый раз учит чему-то новому в игровой форме. Например, чтобы дети слушались родителей, уважали старших, тепло одевались, не играли с огнем.
В детской телестудии дети работают с трех лет. Любопытно, что самые первые ведущие уже закончили вузы и вернулись в «Тамыр», чтобы построить свою телевизионную карьеру. Например, главный режиссер проекта «Гора новостей» Лейсян Мазитова много лет назад была ведущей программы «Сенгельдек».
- Есть такие дети, которые говорят: «Хочу в телевизор!» Когда родители их приводят, мы знакомимся и разговариваем с каждым ребенком. Если чувствуем, что он может стать ведущим, мы его приглашаем. Он должен быть телегеничным, открытым, легко идти на контакт и хорошо владеть языком.
Телевизионщики уверены, что научиться родному языку в городской среде можно только в семье.
- Важно, чтобы ребенок мог остаться в телестудии без родителей на целый день: для него это большое испытание. Не каждый готов довериться редакторам и режиссерам. Первое время они, конечно, вместе с родителями приходят на съемки, на какие-то небольшие роли. Постепенно нагрузка увеличивается, и они превращаются в настоящих телевизионных работников. Но выдерживают далеко не все, потому что съемки – это очень сложный, долгий и утомительный процесс.
Директор рассказывает, что получается тройной контакт: ребенок, наша студия и родители. Если все друг друга понимают, то он будет постоянным ведущим.
- Бывает, что ребенок очень хороший, но родители куда-то его увозят в тот момент, когда запланированы съемки. В таких случаях мы вынуждены с ними распрощаться, - говорит Гульназ Фаритовна.
Данил Салихов и Ямиль Фазылов – ведущие передачи «Сенгельдек». Они учатся в первом классе и на телевидении уже не первый год.
- Я пришел, когда мне было три года, - говорит Данил. – И не только веду передачу, но еще я занимаюсь в вокальной студии «Тамыр», люблю рисовать. По выходным с удовольствием смотрю новые передачи нашей студии.
- А я попал сюда, когда мне было пять, - рассказывает Ямиль. – Мне нравится сниматься. Летом у нас было очень много работы: приезжали почти каждый день.
Среди ведущих «Сенгельдек» есть интересная девочка Назгуль Шарафутдинова. Ей 6 лет, в телестудию она пришла два года назад. В фильме «Кукушкин чай» девочке доверили главную роль. В студии ее очень любят: она всегда всем помогает. Часто она знает не только свои слова, но и других ребят. Если кто-то забыл, она обязательно подскажет.
- Назгуль очень умная и мудрая, - рассказывает редактор Гульфия Раянова. - Она у нас как маленькая бабушка, которая знает все секреты жизни. Иногда она высказывает такие мысли, какие даже взрослому не всегда в голову придут, и рассуждает совсем не по-детски.
В студии «Тамыр» есть очень интересная традиция: когда ведущий «Сенгельдек» идет в первый класс, его отправляют на «пенсию». Такие ребята с гордостью носят имя «пенсионера», но очень скучают по телевизионной работе и просят, чтобы их снова приглашали и писали для них сценарии. Однако съемки – трудоемкий процесс, занимающий почти целый день, и детям совмещать работу и школу непросто. Но со временем они могут вернуться на другие передачи, например, на «Гору новостей», «Семяр» или «Сулпылар».
- Когда я первый раз пошел в школу, думал, что больше не буду сниматься и расстроился - признается Ямиль. - Но меня позвали снова, и я рад, что продолжаю работать. Сейчас приходим только раз в неделю, и учебе это не мешает. Только мне не нравится, что везде свет и жарко.
Звездочки экрана
Среди передач, которые считаются старожилами на телевидении, также находится республиканский музыкальный конкурс «Сулпылар». Интересна познавательная передача «Семяр», где рассказывается о знаменитых художниках. Ее ведет 8-летний Руслан Аминев и анимационный герой Семякай - знаток изобразительного искусства.
- Меня привели на телевидение, когда мне было четыре года, и раньше я вел передачу «Сенгельдек». А сейчас я помощник Семякая. На съемках я его не вижу, потому что его потом рисуют на компьютере, и мне приходится воображать, что мы разговариваем. Но по телевизору кажется, что он настоящий. Недавно я узнал, что Сальвадор Дали придумал логотип чупа-чупса, и наши зрители это тоже хорошо запомнили. Еще мы рассказываем про башкирских художников. На передачу ребята со всей Башкирии присылают нам свои рисунки, и мы с Семякаем определяем победителя.
Чтобы поднять свой профессиональный уровень, Руслан ходит в кружок рисования. Однако когда вырастет, он мечтает стать милиционером, чтобы быть похожим на главного героя сериала «Глухарь».
Студия «Тамыр» выпускает передачи и на радио, которые ведут только дети. Например, ежедневная передача «Илья-муравей» и утренняя передача «Подсолнух».
Всего на телестудии работает почти 30 детей, среди которых самому маленькому три года, а самому старшему - 18. Всем ребятам очень нравится в «Тамыре», и, по их собственным словам, они получают истинное удовольствие от своей деятельности. На телевидении больше всего их привлекает общение на равных со взрослыми людьми.
- Дети приходят и выполняют свою работу, и мы всегда относимся к ним с большим уважением, - продолжает рассказ Гульназ Фаритовна. - В нашей телестудии запрещено ругать и кричать на детей. Если ребенок не успел пообедать, потому что нужно на съемки, мы обязаны его покормить. Он должен быть сытым, отдохнувшим и в хорошем настроении.
На съемочной площадке важно слушаться режиссера и повторять по несколько дублей, но дети делают все с огромным удовольствием, хотя и понимают, что это работа. Примечательно, что за съемки дети получают самую настоящую зарплату. Как правило, гонорар за одну передачу составляет 150 рублей.
- Всем известно, что дети любят играть во взрослых. На телестудии они получают частичку такой жизни, но не чувствуют себя обремененными взрослыми заботами. Что касается гонораров, они заранее планируют своих расходы. И часто знают, на что потратят заработанные деньги.
Звездная болезнь тамыровским детям не свойственна. Во-первых, потому что в каждом проекте несколько ведущих. Во-вторых, если ребенок начинает капризничать, когда чувствует очень много внимания, ему предлагают на некоторое время отдохнуть от передачи. Вернувшись, он понимает, что очень соскучился и начинает работать. Однако острых проблем никогда не возникало.
- Мы строим работу так, чтобы не сюсюкаться и хвалим только за дело. Лишним вниманием их не балуем.
Но всех детей на студии очень любят. Это и не удивительно, ведь здесь собрались самые умные и талантливые.
- Наши редактора и режиссеры на какое-то время становятся частью их семьи. Все отношения строятся только на любви, взаимопонимании и взаимоуважении.
Не стоит скрывать, что основная нагрузка на новых передачах ложится на взрослых ведущих, и это оправдано. Ребенку порой не хватает взрослого совета.
Любопытно, что только камера способна определить, может ли человек стать телевизионным ведущим. Бывает, что посредственный человек оказывается телегеничным, обаятельным и внушающим доверие, а настоящий красавец на экране может вызывать отторжение.
- Телевизор как лупа, - рассказывают ребята. – Если человек добрый и обладает хорошими знаниями, то на экране это видно.
Особенность детского телевидения в том, что все передачи должны быть добрыми, познавательными, информативными и очень качественными.
- Задача детского ТВ – духовно обогащать души детей. Мы должны призывать детей смотреть на мир открытыми, добрыми глазами и показать, что жизнь прекрасна, и все зависит только от тебя.
Альбина ИБАТУЛИНА.