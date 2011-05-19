Башпедуниверситет договорился о сотрудничестве с горнолыжниками

Основной формой сотрудничества является обеспечение интеграции образования, науки и спортивно-оздоровительной деятельности в рамках сотрудничества как за счет использования результатов научных исследований в учебном процессе, так и за счет установления тесных связей между Университетом и Федерацией, а также иными образовательными, научными, спортивными учреждениями, предприятиями, инновационными организациями как единой коллективной системы получения и использования новых научных знаний и технологий в образовании, культуре, спортивно-оздоровительной сфере.