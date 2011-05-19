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Posted 19 мая 2011, 08:37

Published 19 мая 2011, 08:37

Modified 10 ноября 2022, 18:55

Updated 10 ноября 2022, 18:55

Башпедуниверситет договорился о сотрудничестве с горнолыжниками

19 мая 2011, 08:37
В минувший вторник в конференц-зале БГПУ им. М.Акмуллы Федерация горнолыжного спорта и сноуборда РБ, Центральный клуб горнолыжного спорта и сноуборда РБ, Башкирский педуниверситет и Башкирская страховая компания «Резонанс» заключили договора о сотрудничестве. В этот день были подписаны несколько соглашений для реализации программ и проектов образовательного, социального и спортивно-оздоровительного характера.

В рамках первого договора между Башкирским педуниверситетом им. М. Акмуллы и Федерацией горнолыжного спорта и сноуборда РБ будет осуществляться сотрудничество в целях повышения качества подготовки специалистов горнолыжного спорта и сноуборда, формирования единого регионального спортивного и физкультурно-оздоровительного пространства, создания и развития устойчивых связей между Университетом и Федерацией.

В плане этого договора предполагается создание условий и возможностей для реализации программ и проектов образовательного, социального и спортивно-оздоровительного характера, активизация научных исследований и инновационной деятельности, а также совместное участие в разработке и реализации долгосрочных и среднесрочных целевых программ, направленных на развитие горнолыжного спорта, методическое обеспечение деятельности.

Основной формой сотрудничества является обеспечение интеграции образования, науки и спортивно-оздоровительной деятельности в рамках сотрудничества как за счет использования результатов научных исследований в учебном процессе, так и за счет установления тесных связей между Университетом и Федерацией, а также иными образовательными, научными, спортивными учреждениями, предприятиями, инновационными организациями как единой коллективной системы получения и использования новых научных знаний и технологий в образовании, культуре, спортивно-оздоровительной сфере.

В рамках второго договора между Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы и Центральным клубом горнолыжного спорта и сноуборда РБ будет осуществляться научно-образовательное и методическое сотрудничество между клубом и Университетом в сфере общего, дополнительного и профессионального образования специалистов спортивно-образовательной сферы.

Основной формой сотрудничества является организация и координация работы комплексных научных групп, проведение комплекса мероприятий по сопровождению деятельности комплексных научных групп, а также оказание Университетом консультационной, информационно-аналитической и научно-методической помощи в организации учебно-тренировочных сборов, соревнований.

Также во время официальной встречи был подписан договор между Центральным клубом горнолыжного спорта и сноуборда Республики Башкортостан и Башкирской страховой компанией «Резонанс». В рамках этого договора были учтены все виды взаимодействия по основным видам деятельности между Центральным клубом и БСК «Резонанс».

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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