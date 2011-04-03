В Башкирии ждут холодное лето и бархатный сезон в сентябре

Метеорологи предупреждают, что средняя месячная температура воздуха в апреле в Башкирии будет на 0,6-0,8 градуса ниже нормы. Дождей во втором месяце весны пройдет больше средних показателей на 8-25%, как, впрочем, и в третьем – в мае грозы случатся чаще на 20-21%. Нынешний май на 0,8 градуса будет теплее, чем прошлогодний, зато июнь – прохладнее на 0,2-0,5 градуса от обычных показателей. Да и осадков в первый летний месяц выпадет меньше, чем обычно – на 24-25%, не порадует дождями и июль – в этом месяце сверху капать будет реже на 8-10%.

Зато август выдастся жарким – на 2,2-2,8 градуса теплее, чем обычно, но точно не таким засушливым, как в прошлом году, потому что метеорологи прогнозируют осадки в пределах нормы. Теплым и не дождливым будет сентябрь – дождей пройдет меньше, чем среднестатистические показатели на 11-16 процентов. Для садоводов наступающий сезон можно назвать благоприятным – почва не слишком промерзла – 30 сантиметров вместо нормы в 45 сантиметров . Этой зимой выпало снега на 60% больше нормы, это также должно пойти не пользу земле. Пострадают только озимые – их может одолеть корневая гниль из-за того, что снег долго не будет таять на полях.