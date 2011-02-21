Башкирский КВН дорос до фестиваля

26 февраля в Конгресс-холле состоится фестиваль команд Клуба веселых и находчивых РБ - открытие сезона-2011 Высшей открытой телевизионной лиги КВН РБ. Заявки на участие в этом шоу подала 31 команда – это и новые таланты, и «звезды» башкирского КВН. По итогам фестиваля будет проходить набор команд на сезон 2011 года Высшей Открытой Телевизионной Лиги КВН РБ, а также в сезоны Лиг, входящих в систему Клуба веселых и находчивых РБ.

На сцену выйдут сборные УЮИ МВД РФ, БашГАУ, БашГУ, БГПУ «Юла-Башнефть», уфимские команды «Братья Райт», «Принесенные ветром», «Новые люди», «Дважды-два», «ПравКом», «Неадекватный квартет», «Эпицентр», «Доктор БорменталЪ», «Нам нужна машина», «Яблочный FRESH», «Сквозняк», «Инь-Янь», команды Стерлитамака «Непростые штучки», « 3D», «Flash Royal», «Южная Башкирия» из Мелеуза, «Беспредел» из Белорецка, «7 пятниц» из Октябрьского, «Не спеши» из Туймазов, «Свои в доску» из Салавата, «Бардак» из Учалов и сборная Нефтекамска. Участие также примут гости из Татарстана - команды «Новый механизм» из Елабуги, «Империя» из Нижнекамска. На фестивале будет разыгрываться гран-при, а также второе и третье места. Гала-концерт фестиваля будет транслироваться на БСТ. Начало мероприятия в 18.00. Не пропустите важное событие республиканской планеты КВН. Вас ждут море веселья, шуток и позитива. Ляйсан САЛИМОВА.