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Posted 20 февраля 2011, 21:02

Published 20 февраля 2011, 21:02

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Башкирский КВН дорос до фестиваля

20 февраля 2011, 21:02
26 февраля в Конгресс-холле состоится фестиваль команд Клуба веселых и находчивых РБ - открытие сезона-2011 Высшей открытой телевизионной лиги КВН РБ. Заявки на участие в этом шоу подала 31 команда – это и новые таланты, и «звезды» башкирского КВН. По итогам фестиваля будет проходить набор команд на сезон 2011 года Высшей Открытой Телевизионной Лиги КВН РБ, а также в сезоны Лиг, входящих в систему Клуба веселых и находчивых РБ.

На сцену выйдут сборные УЮИ МВД РФ, БашГАУ, БашГУ, БГПУ «Юла-Башнефть», уфимские команды «Братья Райт», «Принесенные ветром», «Новые люди», «Дважды-два», «ПравКом», «Неадекватный квартет», «Эпицентр», «Доктор БорменталЪ», «Нам нужна машина», «Яблочный FRESH», «Сквозняк», «Инь-Янь», команды Стерлитамака «Непростые штучки», « 3D», «Flash Royal», «Южная Башкирия» из Мелеуза, «Беспредел» из Белорецка, «7 пятниц» из Октябрьского, «Не спеши» из Туймазов, «Свои в доску» из Салавата, «Бардак» из Учалов и сборная Нефтекамска.

Участие также примут гости из Татарстана - команды «Новый механизм» из Елабуги, «Империя» из Нижнекамска.

На фестивале будет разыгрываться гран-при, а также второе и третье места. Гала-концерт фестиваля будет транслироваться на БСТ. Начало мероприятия в 18.00. Не пропустите важное событие республиканской планеты КВН. Вас ждут море веселья, шуток и позитива.

Ляйсан САЛИМОВА.

#Культура#Новости
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