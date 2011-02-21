Башкирский КВН дорос до фестиваля

Posted 20 февраля 2011, 21:02
Published 20 февраля 2011, 21:02
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
На сцену выйдут сборные УЮИ МВД РФ, БашГАУ, БашГУ, БГПУ «Юла-Башнефть», уфимские команды «Братья Райт», «Принесенные ветром», «Новые люди», «Дважды-два», «ПравКом», «Неадекватный квартет», «Эпицентр», «Доктор БорменталЪ», «Нам нужна машина», «Яблочный FRESH», «Сквозняк», «Инь-Янь», команды Стерлитамака «Непростые штучки», « 3D», «Flash Royal», «Южная Башкирия» из Мелеуза, «Беспредел» из Белорецка, «7 пятниц» из Октябрьского, «Не спеши» из Туймазов, «Свои в доску» из Салавата, «Бардак» из Учалов и сборная Нефтекамска.
Участие также примут гости из Татарстана - команды «Новый механизм» из Елабуги, «Империя» из Нижнекамска.
На фестивале будет разыгрываться гран-при, а также второе и третье места. Гала-концерт фестиваля будет транслироваться на БСТ. Начало мероприятия в 18.00. Не пропустите важное событие республиканской планеты КВН. Вас ждут море веселья, шуток и позитива.
Ляйсан САЛИМОВА.