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Posted 18 января 2011, 20:54

Published 18 января 2011, 20:54

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Доследственная проверка в отношении Сарбаева завершится в конце января

18 января 2011, 20:54
Глава следственного комитета Башкирии Алексей Касьянов рассказал о доследственной проверке возможного нецелевого использования бюджетных средств бывшим премьером РБ Раилем Сарбаевым. Напомним, в башкирское следственное управление из УФСБ по РБ поступили материалы, предполагающие, что в декабре 2009 года Раиль Сарбаев и его помощник Ильдар Исламов вылетали в Австрию на специально арендованном у коммерческой фирмы на самолете Business Jet по частным делам.

- Если эта поездка была деловой, и нам будут представлены документы, подтверждающие служебную командировку, то претензий к бывшему премьеру у следственных органов не будет, - говорит г-н Касьянов. – Другое дело, если поездка была совершена в корыстных целях.

По данным проверяющих, после того, как чиновники съездили по маршруту Уфа-Вена-Уфа, из бюджета республики по статье «Содержание республиканских органов исполнительной власти» фирме, за чартерный перелет по курсу евро выплачено 1615807,23 рубля. Эта сумма прошла общим платежом с расчетами за все перелеты официальных делегаций башкирского правительства в международный аэропорт «Уфа», организующего подобные рейсы, и лишь потом перечислены частной авиакомпании, зарегистрированной в оффшорной зоне.

Генерал-майор юстиции утверждает, что распоряжение о заказе чартерного рейса отдавал сам Раиль Сарбаев.

- Пока же документов, подтверждающих рабочий характер поездки, не обнаружено ни в аппарате правительства республики, ни в администрации президента региона, - сказал Алексей Анатольевич. – Возможно, объяснения смогут дать сам Раиль Сарбаев и его помощник, но пока возможности задать им вопросы мы не имели.

Как заявил г-н Касьянов, в следственном комитете не видит препятствий в проверке материалов, касающихся высокопоставленных чиновников.

- У нас было похожее дело, когда руководитель казначейства Минфина по РБ Рената Скворцова и ее заместительница Наталья Дмитриева летали в Австрию на бюджетные средства на горнолыжный курорт, проведя билеты как служебную командировку, - сказал Алексей Анатольевич. – Ну, нравится туда нашим чиновникам летать. Вы знаете, что чиновниц казначейства не только разоблачили, но и осудили, хотя, конечно, сумма, уведенная ими из бюджета, была в разы меньше – 125 тысяч рублей.

Алексей Касьянов заверил, что до конца января доследственная проверка завершится, но прогнозировать закончится ли ревизия возбуждением уголовного дела или в уголовном преследовании бывшего высшего руководителя Башкирии будет отказано, не стал.

- Предпочту до конца месяца воздержаться от ответов, - сказал он.

Между тем, разрешение на проверку действий того или иного действующего или бывшего руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Федерации дает глава следственного комитета России. Доследственная проверка в отношении Раиля Сарбаева не стала исключением.

Антонина ЧЕСНОКОВА.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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