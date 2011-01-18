Доследственная проверка в отношении Сарбаева завершится в конце января

- У нас было похожее дело, когда руководитель казначейства Минфина по РБ Рената Скворцова и ее заместительница Наталья Дмитриева летали в Австрию на бюджетные средства на горнолыжный курорт, проведя билеты как служебную командировку, - сказал Алексей Анатольевич. – Ну, нравится туда нашим чиновникам летать. Вы знаете, что чиновниц казначейства не только разоблачили, но и осудили, хотя, конечно, сумма, уведенная ими из бюджета, была в разы меньше – 125 тысяч рублей.