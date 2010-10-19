Жителям Башкирии верят на слово

А вот посмотреть предварительные итоги в мировой паутине вполне возможно, правда, их опубликуют ориентировочно лишь в апреле будущего года. Впрочем, первый скандал нынешней переписи связан именно с интернетом. В самый первый день кампании в Сети появился фальшивый сайт переписи. В Росстате заявляют, что это лишь «зеркало» официального сайта, причем, сильно искаженное. Псевдоресурс не поддерживает стандартную кодировку, и, чтобы прочитать тексты, нужно принудительно устанавливать кодировку браузера на кириллицу. Кроме того, при переходе с любой страницы на начало сайта появляется примитивная мобильная версия – текстовая и сильно упрощенная. Кроме стиля оформления доменное имя фальшивого сайта схоже с именем настоящего. Однако специалисты заявляют, что домен сайта-дублера PERIPIS-2010.RU – не имеет никакого отношения к официальному домену PEREPIS-2010.RU.