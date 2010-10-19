Жителям Башкирии верят на слово

Posted 19 октября 2010, 16:55
Published 19 октября 2010, 16:55
Modified 10 ноября 2022, 18:57
Updated 10 ноября 2022, 18:57
Так, например, важность участия в переписи собственным примером показал президент Башкирии Рустэм Хамитов вместе с супругой, ответив на вопросы счетчика в первый день всероссийского «соцопроса» в своей уфимской резиденции на улице Зорге.
Как сообщила пресс-служба главы региона, Рустэм Хамитов рассказал переписчикам, что родился в 1954 году в Кемеровской области. По национальности - башкир, родным языком считает башкирский, в совершенстве владеет русским и свободно объясняется на английском. У главы республики высшее образование и ученая степень доктора наук. Основным источником дохода президента, по его словам, является трудовая деятельность.
Ответы на другие вопросы пресс-служба первого лица Башкирии не уточнила.
Однако резонно предположить, что при заполнении анкеты трудности у счетчика, вероятно, возникли.
Так, в переписном листе в разделе «Тип жилища» среди вариантов ответов – «индивидуальный дом», «многоквартирный дом», «общежитие» и «гостиница», к которым нынешнее служебное жилье президента Башкирии вряд ли относится. А под свободной графой «другое жилище» переписчику предлагается указать «юрту, вагончик, бытовку, баржу и др.», с которыми «резиденция» соседствовала бы странно.
И если к президенту Башкирии и другим добропорядочным гражданам переписчики приходили без опасений, то к алкоголикам и другим асоциальным элементам счетчики являются в компании с милиционерами.
Центр общественных связей МВД по РБ уточнил, что на помощь счетчикам мобилизованы более трех тысяч сотрудников отделов внутренних дел и 250 работников частных охранных предприятий. О нападениях на счетчиков маньяков и преступников, равно о случаях, когда под видом переписчиков в дома граждан приходили криминальные элементы, башкирское милицейское ведомство пока не сообщает.
Остается также не до конца ясным, как переписчики учтут бездомных и гастарбайтеров, а вот к тем, кто не владеет русским языком, направляют переписчиков-полиглотов.
Примером тому может служить массовая перепись хоккейного клуба «Салават Юлаев», прошедшая в минувшую субботу. Шведов Роберта Нилссона и Патрика Торенсена, а также чехов Якуба Клепиша, Мирослава Блатяка и Томаша Старосту, по сути являющихся «трудовыми мигрантами», опросили англоговорящие интервьюеры.
А вот жители дома № 46/2 на уфимской улице Зорге работой переписчиков остались недовольны.
- В первый же день переписи, 14 октября, в дверные ручки всех квартир нашего подъезда воткнули листовки, в которых говорилось, что к вам приходил переписчик, но дома не застал, и предлагалось явиться на стационарный участок, - возмущается местный житель. – Но я в тот день все время находился дома, никто не звонил и не стучался. Это во-первых. Во-вторых, на дверях некоторых квартир эти бумажки висят до сих пор. Великолепное сообщение для воров: заходите – никого нет дома.
Переписываются жители Башкирии не только на дому или в стационарных участках, но и по телефону. А вот во всемирной паутине ответить на вопросы нельзя.
- Возможность переписаться через интернет не предусмотрена законом «О Всероссийской переписи населения», - заявили в Башкортостанстате.
А вот посмотреть предварительные итоги в мировой паутине вполне возможно, правда, их опубликуют ориентировочно лишь в апреле будущего года. Впрочем, первый скандал нынешней переписи связан именно с интернетом. В самый первый день кампании в Сети появился фальшивый сайт переписи. В Росстате заявляют, что это лишь «зеркало» официального сайта, причем, сильно искаженное. Псевдоресурс не поддерживает стандартную кодировку, и, чтобы прочитать тексты, нужно принудительно устанавливать кодировку браузера на кириллицу. Кроме того, при переходе с любой страницы на начало сайта появляется примитивная мобильная версия – текстовая и сильно упрощенная. Кроме стиля оформления доменное имя фальшивого сайта схоже с именем настоящего. Однако специалисты заявляют, что домен сайта-дублера PERIPIS-2010.RU – не имеет никакого отношения к официальному домену PEREPIS-2010.RU.
Что касается ответов на вопросы, то опрашиваемым верят на слово. Так, графу «национальность» заполняют в соответствии с 26-й статьей Конституции, согласно которой каждый вправе сам определять свою национальную принадлежность.
В последнюю Всероссийскую перепись населения, проведенную в 2002 году, были известны несколько сотен случаев, когда граждане записывали себя хоббитами, гоблинами, орками, джедаями, лешими, гномами и марсианами.
Как далеко простирается фантазия населения в нынешнем году, станет известно через несколько месяцев.
Радик ИШЕМГУЛОВ.